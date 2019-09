Judecatorul CCR care incaseaza 812.982 lei din salariu cumulat cu doua pensii si doua indemnizatii

Veniturile judecatorului CCR:

Sursa: Declaratia de avere

"Emanat" al Revolutiei din 1989

Dorneanu: Venituri de 749.305 lei

Veniturile judecatorului CCR:

Sursa: Declaratia de avere

Varga: Venituri de 423.905 lei

Morar: Venituri de 653.980 lei

Pivniceru: Venituri de 702.542 lei

Stanciu: Venituri de 787.818 lei

Stan: 7.500 euro/luna la IJ

Sursa: Declaratia de avere

Deliorga: Urmeaza cumulul pensie-salariu CCR

Tanasescu, profesor si consilier prezidential

Ziare.

com

Enache este judecator la CCR din 2016, dupa ce a fost votat in aceasta functie de parlamentarii PSD-UNPR-ALDE.In septembrie 2017,s-a fotografiat impreuna cu fostul baron PSD de Prahova, Mircea Cosma, care era atunci condamnat in prima faza a procesului la 8 ani de inchisoare pentru fapte de coruptie. Cazul lui Mircea Cosma este in continuare pe rolul Inaltei Curti, procesul fiind afectat atat de decizia CCR privind completurile de 5 judecatori - care a anulat sentinta de condamnare, cat si de cea privind completurile nespecializate pe cauze de coruptie.- 297.000 lei (Curtea Constitutionala);- 23.412 lei (Casa de Asigurari a Avocatilor Bucuresti);- 321.476 lei (Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti);- 91.476 lei;- 11.904 lei.Veniturile in 2018 ale lui Marian Enache au fost completate cu 67.714 lei, reprezentand diferente incasate pensie de stat. In total, judecatorul CCR a incasat in 2018 suma de 812,982 lei, un venit lunar de 67.748 lei/ 15.055 euro.Marian Enache este de profesie avocat si a fost unul dintre emanatii Revolutiei din 1989. El primeste indemnizatie de revolutionar, chiar daca la Vaslui nu s-au tras focuri de arma. El a fost printre primii vasluieni care a intrat in biroul prim-secretarul PCR local. Totul a avut loc insa dupa fuga cuplului Ceausescu.De altfel, despre asa zisa revolutie de la Vaslui s-a facut si un film satiric, "A fost sau n-a fost?", regizat de Corneliu Porumboiu.Enache a devenit membru al Parlamentului in primul Legislativ dupa Revolutia din 1989, ales pe listele FSN, unde ocupa functia de vicepresedinte.Ulterior a ajuns consilier prezidential pentru probleme juridice al fostului presedinte Ion Iliescu, iar in 1993 a fost numit ambasador al Romaniei in Republica Moldova. De-a lungul carierei politice, el a avut la activ trei mandate de parlamentar si a fost membru in patru partide politice: FSN, PDSR ApR, PC si UNPR.Situatia este similara si in cazul presedintelui CCR, Valer Dorneau (75 de ani) . In 2018, acesta a cumulat salariul de la CCR cu pensia de stat si cu indemnizatia speciala de fost parlamentar (denumita de presedintele CCR - "indemnizatie limita de varsta").Valer Dorneanu a fost procuror in Capitala (1967- 1974), consilier al lui Ion Iliescu, ministru pentru Relatia cu parlamentul (1992-1995), de doua ori deputat PSD, adjunct al Avocatului Poporului, iar din 2013 a fost numit la CCR.- 289.159 lei;- 50.852 lei (Universitatea "Nicolae Titulescu" Bucuresti);- 322.220 lei;- 74.424 lei.Veniturile in 2018 ale lui Valer Dorneanu au fost completate cu suma de 12.650 lei, reprezentand diferente salariale.In total, Dorneanu a incasat, in 2018, venituri de 749.305 lei, adica lunar 62.442 lei/13.870 euro.Inainte de a fi numit la CCR, judecatorul Attila Varga (56 ani) a fost deputat UDMR timp de 6 legislaturi (1990- 2012).Din 2016, el exercita un mandat de 9 ani ca judecator al CCR.- 282.732 lei;- 41.173 lei (Universitatea "Sapientia" Cluj);- "aproximativ" 100.000 lei (Casa Teritoriala de Pensii Satu- Mare).In total, Varga a incasat, in 2018, venituri de 423.905 lei, adica lunar 35.325 lei/7.850 euro.Fostul parlamentar UDMR declara si "produse agroalimentare (ulei, faiana, zahar, cartofi) din prelucrarea produselor agricole din recolta terenurilor detinute".Fostul sef al DNA, Daniel Morar (53 de ani), declara ca in 2018 a avut venituri in valoare totala de 653.980 lei, adica lunar 54.498 lei/ 12.110 euro.Daniel Morar este procuror de cariera, a fost procuror sef al DNA, iar mandatul de la CCR l-a inceput in 2013.- 277.285 lei;- 12.235 lei;- 13.575 lei;- 350.885 lei.Mona Pivniceru (61 de ani) este judecator de cariera. In 2012, inainte de a ajunge la CCR a ocupat functia de ministru al Justitiei, sustinuta de PNL. In 2018, veniturile acesteia au fost in valoare totala de 702.542 lei, adica lunar 58.545 lei/ 13.010 euro.- 283.956 lei;- 12.696 lei;- 21.240 lei (Editura Hamangiu);- 384.650 lei (Casa Judeteana de Pensii Iasi).Magistrat de cariera, Livia Stanciu declara ca in 2018 a avut venituri din salarii, pensie, diferite restante salariale de la Inalta Curte, INM si CSM. In total: 787.818 lei, adica luna 65/651 lei/14.500 euro.- 283.956 lei;- 454.716 lei;- 19.223 lei;- 2.909 lei (Consiliul Superior al Magistraturii);- 27.014 lei (Institutul National al Magistarturii).Fostul procuror Gherghe Stan a declarat ca in 2018 a castigat venituri in valoare de 407.907 lei. Veniturile din 2018 sunt din activitatea de adjunct al sefului Inspectiei Judiciare. Practic, vorbim de un venit lunar de 33.992 lei/7.500 euro.Din ianuarie 2019, el a fost numit la sefia Sectiei Speciale, iar la CCR a ajuns din iunie 2019, dupa ce a demisionat din functia de procuror. Numirea acestuia la CCR s-a realizat ca urmare a sustinerii coalitiei PSD si ALDE. Declaratia de avere a fost depusa pe 27 iunie.- 239.102 lei;- 113.318 lei (Inspectia Judiciara);- 34.748 lei (Inspectia Judiciara);- 16.365 lei (Inspectia Judiciara);- 873 lei (Inspectia Judiciara);- 3.501 lei (Ministerul Public).Fostul judecator de la Curtea de Apel Constanta, Cristian Deliorga, a fost numit in aceasta vara la CCR, dupa ce a fost sustinut de coalitia PSD si ALDE. Spre deosebire de Gheorghe Stan, care a demisionat din magistratura, Deliorga a ales pensionarea. Potrivit unor surse din magistratura, Deliorga ar urma sa incaseze o pensie de aproximativ 21.000 lei/luna.Declaratia de avere a lui Deliorga, completata pe 20 iunie 2019, dezvaluie ca acesta a incasat in 2018: 180.569 lei - venituri salariale si 1.842 - restante salariale.Judecatorul CCR Simina Tanasescu a avut in 2018 venituri totale de 244.583 lei.Ea a fost consilier prezidential, pana in iunie 2018, este profesor universitar la Universitatea Bucuresti si formator la Institutul National al Magistraturii si a fost implicata in mai multe proiecte. O parte din venituri vin si dobanzi bancare, Tanasescu detine mai multe conturi in care are aproximativ 250.000 lei, 40.000 de euro si 7.500 dolari.- 81.273 lei;- 147.914 lei;- 12.594 lei;- 378 lei (Institutul European din Romania);- 3.840 lei (Asociatia "Institutul pentru politici publice");- 5.760 lei;- 2.514 lei (Institutul European din Romania);- 2.904 lei.