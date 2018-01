"Legile Justitiei, pe masa CCR: Magistratii dezbat azi sesizarile facute de Inalta Curte si PNL"

Zeci de magistrati spun ca modificarile la Legile Justitiei incalca grav Constitutia

Una dintre sesizari se refera la infiintarea Parchetului special pentru investigarea judecatorilor si procurorilor, magistratii considerand ca se incalca principiul egalitatii in fata legii, deoarece ar deveni singura categorie profesionala din Romania cu un parchet dedicat. Procurorul general Augustin Lazar s-a declarat convins ca judecatorii CCR vor lua o decizie "istorica".In 29 decembrie 2017, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a sesizat Curtea Constitutionala, considerand cala legea privind organizarea instantelor si parchetelor si legea privind organizarea si functionarea CSM Prima sesizare facuta de ICCJ se refera la Statutul magistratilor.care spun ca modificarile votate de Parlament incalca 14 articole din Constitutie.O alta sesizare se refera la infiintarea Parchetului special pentru investigarea judecatorilor si procurorilor, ICCJ apreciind ca se incalca principiul egalitatii in fata legii, deoarece magistratii ar deveni singura categorie profesionala din Romania cu un parchet dedicat. O grava incalcare a Constitutiei este considerata alegerea presedintelui CSM doar prin votul judecatorilor alesi in Consiliu, iar a vicepresedintelui doar de catre procurorii membri.De asemenea, ICCJ considera ca verificarea, de catre comisiile parlamentare de control al serviciilor secrete, a declaratiilor date de magistratii alesi in CSM, conform carora nu sunt ofiteri acoperiti sau colaboratori,Procurorul general Augustin Lazar s-a declarat convins ca judecatorii Curtii Constitutionale vor da o decizie "istorica" asupra sesizarilor privind modificarea legilor Justitiei."Ministerul Public in continuare este foarte atent, urmareste cu cea mai mare atentie procedura de verificare a constitutionalitatii acestor legi. Am pus la dispozitia institutiilor competente toate suspiciunile de neconstitutionalitate pe care le-am avut si avem convingerea ca se va da o decizie de catre Curtea Constitutionala, una care va fi de referinta, fara indoiala o decizie istorica cred ca va fi, si Curtea Constitutionala cred ca va da o solutie inteleapta intr-un caz care se afla in atentia opiniei publice romanesti", a spus Augustin Lazar, saptamana trecuta, la intrarea la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii.De asemenea, presedintele Klaus Iohannis a spus, la prima sedinta CSM din acest an, ca are speranta si increderea ca CCR va judeca cu multa obiectivitate sesizarile asupra modificarilor la Legile Justitiei, seful statului spunand ca aceste modificari au fost adoptate printr-o procedura neclara, ad-hoc, cu "pumnul in gura opozitiei" si sub presiunea timpului.Luni, si USR a anuntat ca a depus la Curtea Constitutionala o contestatie pe cele trei Legi ale Justitiei, liderul formatiunii, Dan Barna , spunand ca juristii USR au descoperit si alte motive de neconstitutionalitate fata de cele sesizate deja de ICCJ si PNL.