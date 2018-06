Miza mare, timpul scurt lasa fara substanta scandalurile mediatice. Astazi, "Santaj la CCR" - o poveste in care Iohannis a intrat din neglijenta?

judecatorul Petre Lazaroiu,

A existat aceasta intalnire, asta stim.

Ce v-a spus?

Decretul sa il dea cine, presedintele Iohannis?

Cum poate presedintele Iohannis sa emita decret de revocare in functie a dumneavoastra?

Ati simtit sau nu ca se pune presiune pe dumneavoastra?

Dar care ar fi miza?

Cum a ajuns presedintele aici? Spuneti ca aceasta cerere de revocare a fost trimisa la presedintele Curtii Constitutionale. Cum intra presedintele Iohannis in poveste?

Bun, am inteles asta, ca e treaba Curtii sa anunte vacantarea postului.

Dar cine i-a cerut presedintelui Iohannis?

Ei au trimis cererea la CCR, nu la Presedintie.

Pe masa presedintelui Iohannis?

Ca la presedintele Iohannis a ajuns aceasta cerere.

Spuneti ca presiuni nu au fost.

consilierul prezidential, specialistul in drept constitutional Simina Tanasescu.

Asociatia VeDem Just - Voci pentru Democratie si Justitie

presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu

Miza acestui nou scandal care il implica pe presedintele Iohannis

Este vorba despre o intalnire care a avut loc joi, la biroul Siminei Tanasescu de la Facultatea de Drept, unde judecatorul CCR ar fi fost chemat de aceasta si, in discutie ar fi aparut si subiectul posibilei revocari a lui Petre Lazaroiu din functia de judecator CCR, pe motiv ca i-a expirat mandatul.Subiectul a fost lansat de un interviu acordat, vineri, de judecatorul CCR Petre Lazaroiu site-ului DCNews.ro , in care judecatorul vorbeste despre intentia presedintelui Iohannis de a emite un decret de revocare a sa, pe baza unei cereri adresate de asociatia VeDem Just, scopul fiind, de fapt, de a bloca revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, si spune ca a perceput o presiune din acest demers.La scurt timp, acelasi judecator CCR da declaratii siteului G4Media.ro , in care, desi sustine in continuare ca discutia cu consilierul prezidential a fost pe tema revocarii sale de catre presedintele Iohannis, nu mai acuza presiuni din partea reprezentantului Presedintiei.Apare si reactia Administratiei Prezidentiale, care sustine, transant, ca intalnirea a fost privata si ca presedintele nu i-a cerut nimic, nici direct, nici prin interpusi, magistratului. Mai mult, VeDem Just neaga ca ar fi trimis o solicitare de revocare a judecatorului CCR catre presedintele Romaniei, singura solicitare fiind trimisa catre CCR.In tot acest timp, printre declaratii schioape si contraziceri flagrante, razboiul mediatic se desfasoara nestingherit. "Presiuni de la Cotroceni", "Bomba de la CCR", "Santaj la CCR". Ideea promovata este ca presedintele Iohannis a facut presiuni prin consilierul prezidential Simina Tanasescu asupra judecatorului CCR Petre Lazaroiu si ca presedintele vrea sa il revoce pe acesta pe motiv de expirare a mandatului, in scopul blocarii CCR si, in consecinta, a revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Am incercat sa punem ordine in voitul haos informational pe acest subiect si sa identificam miza acestuia si a desfasurarii impresionante de forte in jurul lui. Am refacut traseul declaratiilor, intreband protagonistii si cerand lamuriri.L-am intrebat clar daca aceasta i-a comunicat ca presedintelui Iohannis i s-a cerut sa emita decret de revocare a sa din functia de la CCR, de catre cine si pe ce baza si pe ce isi bazeaza afirmatia ca, in final, miza este stoparea revocarii sefei DNA.Iata dialogul:A existat aceasta intalnire, nu a negat-o nimeni.Mi-a aratat o cerere care a circulat in media acum vreo doua saptamani, a unei asociatii care cere presedintelui Curtii sa puna in discutie mandatul meu, presedintele Curtii i-a raspuns, nu asta e problema. Eu i-am spus doamnei profesoare, cu care am o relatie foarte buna: "Astea sunt aberatii, le-am vazut, pe mine ma lasa rece, nu e nicio problema". "Da, zice, dar se cere un decret de revocare a ta din functie" - "Stai putin, ca nu are nimeni prerogativa asta".Da, presedintele Iohannis, presedintele Curtii nu emite decret.Nu are baza legala, dar de putut poate, orice se poate in tara asta. Decretul este lipsit de orice putere, dar poate sa-l emita.Nu-i vorba ca am simtit, am incercat sa inteleg unde duce toata treaba asta si am ajuns la concluzia ca asta este ideea, ca se vrea totusi emiterea acestui decret. I-am spus Siminei ca asta depinde de presedinte, el poate sa faca ce vrea. Din partea mea, eu nu am niciun fel de apasare.Miza este uriasa: el emite un decret, eu il contest la Curtea de Apel si el poate spune ca "pana nu se lamureste situatia, mandatul domnului judecator este sau nu constitutional, eu nu emit decret de revocare a doamnei Kovesi. Ati dat o decizie intr-un astfel de complet". Asta e miza.Nu va aduceti aminte, acum o saptamana si jumatate, cand a fost intrebat despre aceasta? Si a spus: "nu stiu, se merge prea departe, dar daca e o problema la Curte, Curtea trebuie sa si-o rezolve. Asta a declarat presedintele".Bineinteles, dar netam nesam, cand ti se cere imperios sa emiti un decret? Mie mi s-a parut ca presedintele a fost amenintat ca daca nu emite decretul, cine stie ce se intampla.Aceasta asociatie, VeDem Just.Discutia mea cu doamna Tanasescu ieri asta a fost, ca pe masa presedintelui exista aceasta cerere.Iohannis, nu a presedintelui Curtii. Asta a fost obiectul discutiei.Exact. Sa fiu eu revocat. Dar nu poate, i-am spus, ca nu are prerogative. "Daca nu emite decretul, ne vor da in judecata. Daca da, ne vei da tu in judecata". Evident ca da, ca doar nu o sa stau cu mainile in san.Nu, nu, eu am o relatie buna cu ea. Mi-a spus ca are o sarcina ingrata si am dedus ca presedintele Iohannis a dorit sa stiu treaba asta.Administratia Prezidentiala a prezentat o alta naratiune:"Consilierul prezidential doamna Simina Tanasescu s-a intalnit joi, 14 iunie, cu judecatorul Petre Lazaroiu la sediul Facultatii de Drept a Universitatii Bucuresti pentru a-i inmana acestuia doua carti de specialitate pe zona dreptului financiar.A avut loc o discutie pur teoretica pe marginea solicitarii asociatiei civice VeDem Just, o discutie tehnica, intre doi profesionisti de drept constitutional, care nu a implicat in niciun fel Institutia presedintelui Romaniei. Drept urmare, sunt complet neadevarate si nefondate orice fel de speculatii sau insinuari cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra judecatorului Petre Lazaroiu", arata Administratia Prezidentiala.De altfel, a comunicat Presedintia, Simina Tanasescu se afla in acet moment in concediu.Intre aceste doua versiuni cu nuante diferite,, de la care a plecat de altminteri solicitarea care priveste statutul in CCR al lui Petre Lazaroiu, ne-a spus, clar, ca nu a trimis nicio cerere presedintelui Iohannis, nici nu ar fi avut, de altfel, temei juridic, ci presedintelui CCR.Judecatorul Cristi Danilet, pentru: "Presedintele VeDem Just a trimis o singura scrisoare, catre presedintele CCR. Potrivit legii, el trebuie sa constate vacanta postului. Doar dupa aceasta, presedintele tarii poate emite decret pentru numirea altui judecator". Scrisoarea este adresata presedintelui Curtii Constitutionale , Valer Dorneanu, si ii solicita acestuia sa constatate, in temeiul art. 67 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, vacantarea postului unui judecator al Curtii numit de Presedintele Romaniei, sa ia masurile care se impun cu privire la compunerea Plenului CCR incepand din acest moment, pentru sedintele care urmeaza, pana la ocuparea postului vacant si sa convoace in temeiul art. 51 alin. (3) din Legea 47/1992, Plenul Curtii Constitutionale pentru a lua in discutie situatia juridica a hotararilor publicate in Monitorul Oficial la adoptarea carora a participat un judecator avand mandatul expirat.Fata de afirmatiile aparute in mass-media in cursul zilei de astazi pornind de la declaratiile judecatorului CCR Petre Lazaroiu, asociatia VeDem Just a precizat ca,"Nici asociatia, nici vreun membru al acesteia nu a primit vreo solicitare sau vreo plata de la vreun organ sau persoana, romana ori straina, pentru a face acest demers. Ci acest demers se bazeaza pe informatia furnizata de un membru CSM si pe Decizia nr. 136/2018 a insasi CCR in care declara ca un mandat de membru CCR nu poate depasi limita de 9 ani chiar daca legea ii permite, precum si pe opinia separata semnata de trei judecatori ai CCR care recunosc ca in momentul de fata Curtea are o problema in ceea ce priveste componenta sa. Scopul demersului nostru este unul singur: sa ne asiguram ca CCR este compusa legal; or, avem mari indoieli ca este asa si ne bazam pe rationamentele anterioare facute de curte cu privire la aplicarea imediata si obligatorie a deciziilor sale", precizeaza asociatia.Ultimul personaj pe lista,L-am intrebat daca ar fi putut trimite el solicitarea VeDem Just, la Cotroceni, de vreme ce judecatorul Petre Lazaroiu asa a inteles, ca presedintelui Iohannis i s-a solicitat revocarea lui de la CCR."Cum sa o trimit? Eu nu pot declansa o procedura de vacantare, cat timp postul nu e vacant. Bazaconiile care sunt scrise acolo sunt niste speculatii pentru a sustine un anumit punct de vedere. De ce sa trimit la presedinte?", a declarat Dorneanu.In privinta interpretarii ca sunt elemente de presiune asupra CCR, presedintele Curtii nu a vrut sa speculeze."Nu vreau sa comentez daca e o presiune, ce pot sa va spun e ca revocarea unui judecator, indiferent din care dintre cele trei parti este numit, are loc in doua cazuri: pentru raspundere penala, cand s-a savarsit o infractiune, sau daca s-a savarsit o abatere disciplinara si", a explicat acesta.La finalul acestor declaratii, raman multe semne de intrebare, pornind chiar de la acuzatia care sta la baza povestii: cum se sustine acuzatia ca presedintele Iohannis ar vrea sa il revoce pe judecatorul CCR cand nici nu i s-a solicitat si nici nu poate sa faca acest lucru?Avand in vedere tensiunile majore de pe scena politica din ultimele luni, scenariile care se iau in calcul si posibilitatea iminentei demararii unei proceduri de suspendare a presedintelui Iohannis, cum de s-a expus Adminstratia Prezidentiala unei astfel de vulnerabilizari?Pe de alta parte, este evident ca Asociatia VeDem Just a trimis solicitarea catre CCR, dar, intrebat de cateva ori daca presedintelui Iohannis i s-a cerut sa il revoce, judecatorul Lazaroiu asta a confirmat. Asta a inteles de la consilierul prezidential, asta a speculat?De ce se acrediteaza ideea ca presedintele Iohannis face presiuni la CCR pentru a bloca revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, pe baza unui document care nu i-a fost trimis si a unei proceduri in care nu este parte?In contextul in care sunt informatii ca saptamana viitoare PSD ar dori sa initieze procedura de suspendare a presedintelui Iohannis, o presupusa imixtiune in treburile unui judecator CCR ar fi un bun cap de lista.Iar intr-un scenariu in care presedintele Iohannis ar putea fi suspendat si chiar acuzat de inalta tradare, cat sa nu se ajunga la un referendum de demitere pe care PSD nu are garantii ca il va castiga, informatiile reale conteaza prea putin, importante sunt perceptiile si anvergura impactului acestora.Cert este ca ne vom lamuri curand petarda sau declansator pentru ce a fost episodul de astazi.