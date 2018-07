Noua lege de functionare a CCR a intrat in vigoare. Mandatul lui Petre Lazaroiu nu mai poate continua

Constitutia: Mandat de 9 ani

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, saptamana trecuta, proiectul de modificare a Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale. Potrivit noilor modificari, intrate in vigoare pe 15 iulie, este eliminat din lege articolul care permitea ca judecatorii CCR sa aiba un mandat mai lung de 9 ani.Este vorba de abrogarea articolului 68, alineatul 3 : "In cazul in care perioada pentru care a fost numit noul judecator, potrivitalin. (2), este mai mica de 3 ani, acesta va putea fi numit, la reinnoirea Curtii Constitutionale, pentru un mandat complet de 9 ani."Parlamentul a facut aceasta modificare dupa ce CCR a stabilit prin decizia 136/2018 ca acest lucru, prelungirea mandatului de 9 ani al unui judecator, nu este constitutional. Decizia CCR este aplicabila din 4 mai 2018.Cu alte cuvinte, Constitutia spune ca mandatul unui judecator CCR este de maximum 9 ani - "nu poate fi prelungit sau innoit" -, in vreme ce legea de functionare a Curtii extindea neconstitutional durata mandatului unui judecator pana la maximum 12 ani.", este articolul 142 din Constitutie.Petre Lazaroiu a fost numit la CCR pe 16 septembrie 2008 de fostul presedinte Traian Basescu, pentru un rest de mandat de doi ani, dupa ce postul a ramas vacant in urma decesului lui Petre Ninosu.Lazaroiu a fost reinvestit pe 2 iunie 2010 pentru un mandat complet de 9 ani.Potrivit Constitutiei, care stabileste mandatul unui judecator la 9 ani, mandatul lui Lazaroiu ar fi trebuit sa inceteze pe 16 septembrie 2017. Potrivit legii de functionare a CCR, articolul neconstitutional si abrogat recent, mandatul lui Lazaroiu expira pe 2 iunie 2019.Dupa decizia CCR, Asociatia Voci pentru Democratie si Justitie a sesizat Adminsitratia Prezidentiala privind vacantarea postului unui judecator al Curtii numit de presedintele Romaniei.Asociatia i-a transmis doua solicitari lui Klaus Iohannis. Prima era de a lua masuri care se impun cu privire la compunerea plenului CCR "incepand din acest moment", pentru sedintele care urmeaza, pana la ocuparea postului vacant.Cea de-a doua solicitare: sa convoace plenul Curtii Constitutionale pentru a lua in discutie situatia juridica a hotararilor publicate in Monitorul Oficial la adoptarea carora a participat un judecator avand mandatul expirat."Asociatia noastra sustine ca decretul presedintelui Romaniei nr. 553/2010 de numire ca judecator constitutional a domnului Petre Lazaroiu, emis in temeiul articolul 68 alin. (3) din legea 47/1992, declarat neconstitutional de catre Curte prin Decizia 136/2018, si-a incetat efectele de la data publicarii deciziei Curtii nr. 136/2018 si anume 4 mai 2018", arata Asociatia Voci pentru Democratie si Justitie, pe 4 iunie 2018.In iunie 2018, judecatorul CCR Petre Lazaroiu a vorbit despre o intalnire cu Simina Tanasescu, consilier prezidential, ceea ce a declansat un scandal mediatic. Intalnirea a avut loc in biroul Siminei Tanasescu de la Facultatea de Drept.In discutie ar fi aparut si subiectul posibilei revocari a judecatorului de la Curte, pe motiv ca i-a expirat mandatul, in baza deciziei CCR. In urma declaratiilor facute de Lazaroiu, Simina Tanasescu a demisionat din functia de consilier prezidential. Dupa cum am aratat, articolul declarat neconstitutional a fost abrogat ulterior prin noua lege, asa ca acum este si ilegal ca Petre Lazaroiu sa mai ramana judecator CCR.