Palma Comisiei de la Venetia pe obrazul CCR

"Aceasta pozitie importanta a Curtilor Constitutionale vine, de asemenea, cu o inalta responsabilitate a Curtilor de a adopta decizii care sa fie in conformitate cu Constitutia si cu principiile sale"

Cu o intarziere de doua zile de la primirea, pe 3 iulie, a raspunsului, CCR l-a postat pe site-ul sau impreuna cu cele doua adrese trimise Comisiei de la Venetia.Si cand spun ca este vorba despre o palma ma refer si la considerente de forma, si la considerente de fond, inclusiv prin comparatie cu raspunsul Comisiei de la Venetia la sesizarea facuta de CCR in 2012 , in privinta atacurilor la care era supusa in cadrul operatiunii de suspendare - demitere a presedintelui Traian Basescu.In 2012, raspunsul Comisiei de la Venetia a fost public. El a fost remis Curtii Constitutionale din Romania, serviciului de presa al Consiliului Europei si presei de la Strasbourg. Adica presedintele Comisiei, acelasi ca si acum, Gianni Buquicchio, s-a asigurat ca raspunsul va fi cunoscut de intreaga presa si de toate institutiile importante.Mai mult, au existat si tuse suplimentare mesajului de sustinere. "Pentru presedintele Comisiei este surprinzator, chiar socant. Este a doua oara intr-un interval de timp scurt cand Curtea Constitutionala a unui stat membru al Consiliului Europei si UE se simte obligata sa apeleze la Comisia de la Venetia pentru a-si proteja independenta", spunea in 2012 Thomas Markert, secretarul Comisiei de la Venetia.Anul acesta, raspunsul a fost extrem de discret.Scrisoarea a ajuns publica pentru ca CCR a facut-o publica, dupa o anumita ezitare, ce-i drept, si dupa ce mai intai a avut grija sa o scurga in presa apropiata PSD care sa o prezinte sub un titlu si cu tuse convenabile, daca nu chiar manipulatorii prin trunchiere.Termenii raspunsului din 2012 au fost extrem de fermi: "Cer Romaniei, stat membru al Comisiei de la Venetia si al Consiliului Europei, precum si al UE, sa respecte deplin Constitutia si standardele internationale legate de independenta sistemului judiciar si statul de drept". Nicio nuanta, niciun daca, niciun bemol. Dur, direct, fara rezerve.De aceasta data,Asadar, ce spune de aceasta data dl Gianni Buquicchio ca raspuns la sesizarea CCR?Din start, spune ca CCR poate fi criticata, deoarece libertatea de exprimare este "o valoare fundamentala intr-un stat democratic". Dar detinatorii functiilor publice trebuie sa se abtina, iar criticile trebuie sa fie respectuoase si sa nu indemne la nerespectarea deciziilor CCR.DeciDl Gianni Buquicchio reitereaza ca deciziile CCR sunt definitive, obligatorii si trebuie implementate, dar asociaza aceste imperative cu o conditie formulata extrem de apasat:De ce sa fi simtit presedintele Comisiei de la Venetia sa reaminteasca CCR ca are obligatia sa respecte Constitutia, daca vrea sa fie ea insasi respectata, tocmai in raspunsul la sesizarea in care CCR se plangea ca este criticata?Eu asa inteleg, pentru ca urmatoarea fraza a dlui Buquicchio face trimitere exact la faptul ca deciziile CCR au fost sub lupa Comisiei de la Venetia intr-o chestiune care se anunta cu rezultat devastator pentru Puterea de la Bucuresti, adica Raportul preliminar privind Legile Justitiei, carora CCR nu le-a gasit decat mici hibe de tehnica legislativa., scrie presedintele Comisiei de la Venetia.Aud opinii cum ca deciziile CCR nu pot fi analizate de Comisia de la Venetia. Ba da, sub aspectul respectarii standardelor europene, adica perspectiva din care sunt analizate Legile Justitiei si vor analizate si modificarile aduse Codurilor Penale. Si sa nu uitam caSi, ca o bomboana pe coliva raspunsului, onoarea judecatorului Lazaroiu ramane "nereperata" de un raspuns expediat, care nu sugereaza nici macar interes, cu atat mai putin ingrijorare:Una peste alta,. Este un raspuns care sugereaza ca membrii Comisiei de la Venetia stiu bine cu cine au de-a face la Bucuresti.Pe 3 iulie, adica exact data de pe raspunsul dlui Buquicchio, surse apropiate Comisiei anticipau pentru Ziare.com continutul acestui raspuns . Mai mult, ele au precizat ca atat dl. Dorneanu, cat si dl. Toader, membru al Comisiei, au un serios deficit de credibilitate la Venetia, avand in vedere pozitiile lor politice trecute si prezente, iar CCR este vazuta ca un organism profund politizat.