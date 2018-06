Parlamentul a votat superimunitatea judecatorilor CCR: In ce conditii pot fi arestati sau trimisi in judecata

Ziare.

com

Aceasta prevede ca judecatorii constitutionali pot fi urmariti penal insa nu pot fi arestati, perchezitionati sau trimisi in judecata decat cu incuviintarea plenului CCR.Proiectul de lege a fost adoptat, in sedinta plenului de luni al Senatului, cu 70 de voturi "pentru", 28 "impotriva" si zero abtineri. Reexaminarea legii 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale a fost facuta in urma deciziei Curtiii Constitutionale de a admite partial sesizarea de neconstitutionalitate a PNL si USR.Pe 23 mai, Camera Deputatilor a adoptat initiativa legislativa cu 171 de voturi "pentru", 91 de voturi "impotriva" si noua abtineri, in calitate de prima camera sesizata.Astfel a fost modificat articolul 66 din Lege care prevede, la alineatul (1) ca ", la cererea Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", se arata in textul initiativei adoptate.A fost modificat si alineatul (4), pentru punerea in acord cu decizia CCR, care prevede ca "In caz de infractiune flagranta, judecatorii Curtii Constitutionale pot fi retinuti si supusi perchezitiei, Procurorul General informandu-l de indata pe presedintele Curtii Constitutionale".In forma initiala, inaintea deciziei CCR de neconstitutionalitate partiala, in textul trimis spre promulgare, alineatul (4) stipula: "In caz de infractiune flagranta, judecatorii Curtii Constitutionale pot fi retinuti si supusi perchezitiei, ministrul justitiei informandu-l de indata pe presedintele Curtii Constitutionale."De asemenea, alineatul (3) al articolului 68 a fost abrogat, tot la propunerea grupului PSD. Alineatul prevedea ca: "Judecatorul care a fost numit pentru restul de mandat al unui alt judecator va putea fi numit, la reinnoirea Curtii Constituionale, pentru un mandat complet de 9 ani."Pe data de 20 martie, CCR a admis partial sesizarea PNL si USR privind imunitatea judecatorilor constitutionali, in sensul ca nu vor beneficia de imunitate in ceea ce priveste urmarirea penala, insa este nevoie de votul a doua treimi dintre membrii institutiei in cazul retinerii, arestarii sau perchezitiei judecatorilor.Initiativa legislativa, votata luni de Senat, urmeaza sa ajunga la promulgare la presedintele Klaus Iohannis.