Petitie online pentru depolitizarea CCR - cum ar trebui numiti judecatorii

Ziare.

com

"Reforma Curtii Constitutionale inseamna instituirea unui arbitru echidistant si profesionist al vietii politice. Doar in acest mod putem sa ne asiguram de protejarea statului de drept si prevenirea in viitor a unor abuzuri precum cele realizate in perioada 2017-2019", arata PLUS Astfel, se propun urmatoarele modificari ale modului in care sunt desemnati judecatorii CCR:- 3 judecatori constitutionali vor fi desemnati de catre colegiul de conducere al- 3 judecatori vor fi desemnati de catre- 3 judecatori vor fi desemnati de catreIn clipa de fata, cate trei judecatori sunt numiti de Camera Deputatilor, trei de catre Senat si trei de Presedintele Romaniei, deci factorul politic este foarte puternic.De asemenea, partidul condus de Dacian Ciolos propune drept etapa obligatorie in desemnarea celor 9 judecatori obtinerea unuiReactia vine in contextul in care CCR a decis ca amenzile date in starea de urgenta sunt neconstitutionale Si premierul Orban sustine o schimbare a mecanismului de alegere a membrilor CCR si stabilirea unor limite ale atributiilor."Cu siguranta, (s-ar impune - n.red.) o schimbare a mecanismului de alegere. De asemenea, stabilirea unor limite ale atributiilor CCR, care sa fie chiar in interiorul Constitutiei.De asemenea, modificari ale legii de organizare si functionare a Curtii Constitutionale", a explicat prim-ministrul.V.D.