PNL cere demisia judecatorilor CCR care au admis conflictul Parlament-ICCJ: Fantoma lui Dragnea le-a soptit la ureche cum sa voteze

"Este stupefianta decizia de astazi a Curtii Constitutionale referitoare la completurile de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Astazi vedem ratiunea pentru care aceasta decizie a fost amanata de patru ori, aparent in mod inexplicabil, ratiunea a fost aceea de a fi schimbata componenta Curtii Constitutionale pentru a se realiza "majoritatea lui Dragnea"", afirma Orban intr-un comunicat remis Ziare.com.Liderul PNL considera ca "PSD a reusit prin politrucii pe care i-a instalat la Curtea Constitutionala sa obtina compromiterea acestei institutii fundamentale in orice democratie"."Practic, de astazi, Romania a ramas fara Curte Constitutionala, dupa ceAceasta institutie s-a transformat in Curtea pentru salvarea coruptilor, un instrument politic de gratiere care opereaza in afara cadrului constitutional.Majoritatea conturata in Curtea Constitutionala serveste o agenda a raului, care este incarnata nu doar in Liviu Dragnea, ci in miile de alti Dragnea care populeaza PSD sau institutiile publice infestate de acest partid", subliniaza Orban.Liderul PNL mai spune ca decizia de azi vine dupa ce romanii s-au exprimat in mod clar si raspicat impotriva oricaror forme de gratiere a coruptilor, prin Referendumul din 26 mai."Astfel, de astazi nu mai avem o Curte Constitutionala a Romaniei, care sa judece in functie de Constitutia tarii, ci avem 5 cetateni capabili in orice moment de o lovitura de stat. Acesti indivizi se considera deasupra vointei poporului roman, deasupra Constitutiei si deasupra democratiei.De asemenea, precizez ca vom folosi toate parghiile pe care le vom avea la dispozitie in momentul in care Partidul National Liberal va prelua puterea pentru a readuce Curtea Constitutionala in serviciul cetateanului si in cadrul constitutional", precizeaza Ludovic Orban.Liderul PNL face apel catre toti magistratii "sa isi mentina integritatea, sa nu cedeze indiferent de presiunile care se vor face la adresa lor si sa-si mentina deciziile luate in mod echilibrat, impartial si profesionist". CCR a admis, miercuri, sesizarea privind conflictul dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie , obiectie facuta de Florin Iordache.Potrivit unor surse Ziare.com, decizia de admitere a fost luata cu 5 voturi "pentru" si 4 "impotriva". Impotriva au votat Livia Stanciu, Simina Tanasescu, Daniel Morar si Mona Pivniceru.In baza deciziei CCR, Valcov scapa de condamnarea de 8 ani. Alte VIP-uri care ar beneficia sunt Udrea, Bica, Sova sau Nita.