PSD si-a impus favoritii la CCR: Procurorul Gheorghe Stan de la SS si judecatorul Deliorga

Din partea Camerei Deputatilor, pentru acest post, s-au inscris seful SIIJ, Gheorghe Stan, propus de PSD, deputatul PNL Ioan Cupsa si avocatul Vlad Stefan, propus de USR, iar candidatul sustinut de social-democrati a avut castig de cauza.La Senat, PSD l-a impus pe Cristian Deliorga (fost vice CSM), desi PNL l-a sustinut pe Daniel Fenechiu, iar USR pe Ovidiu Ursuta Daraban.Rezultatele din cele doua Camere arata ca, nici daca avea candidati comuni, Opozitia nu ar fi avut sanse in fata majoritatii PSD+ALDE in chestiunea foarte importanta a celor trimisi de Parlament in CCR incepand cu 15 iunie.- Intre timp, s-a incheiat si votul din Senat. Iata cum s-au clasat cei trei candidati:Cristian Deliorga (PSD) - 70 de voturi favorabileDaniel Fenechiu (PNL) - 24 de voturiOvidiu Ursuta Daraban (USR) - 10 voturi.- Gheorghe Stan urmeaza sa fie numit in functia de judecator la CCR, dupa ce a fost desemnat de deputati cu un numar de 174 de voturi pentru si 94 impotriva.Propunerea PNL, Ioan Cupsa, a primit 63 de voturi pentru, iar avocatul Vlad Stefan a primit 25 de voturi.- Deputatii prezenti au terminat procedura de vot, iar comisia numara in acest moment voturile exprimate.- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a venit in plenul Camerei Deputatilor pentru a vota.Dragnea spune ca PSD l-a propus pe Gheorghe Stan pentru ca a fost singurul care a depuscerere in acest sens."A fost singura solicitare primita la grupul PSD. Eu recunosc, am primit mai multe mesaje de la oameni respectabili care imi propuneau alti oameni respectabili pentru a fi sustinuti.Am primit mesaje de la alti oameni respectabili care sustineau sa nu fiu de acord cu propunerile pe care le facusera alti oameni. Am vorbit cu colegii mei din conducerea grupurilor si am spus: care vor dori sa-si depuna candidaturile, analizati in functie de ce candidaturi vor fi primite la grup. Au fost primite cele doua candidaturi (pentru Senat si pentru Camera Deputatilor - n.red.) (...) Asta e explicatia foarte simpla", a declarat Liviu Dragnea.Intrebat daca Gheorghe Stan e calificat pentru acest post, liderul PSD a raspuns: "Da, de ce n-ar fi? Eu l-am votat"- Deputatii voteaza pe rand viitorul judecator CCR. Prezenta o face Olguta Vasilescu, care ocupa fucntia de secretar al Camerei Deputatilor. Procedura este de vot secret cu buletine de vot.- Incepe procedura de votare a judecatorului CCR, fiecare grup parlamentar trebuie sa trimita un membru in comisia de numarare a voturilor.- Procurorul Gheorghe Stan a facut mai multe precizari in plenul Camerei Deputatilor."Mi se pare foarte grav ca aceasta sectie sa fie denumita de mass-media si de politicieni ca SS. Sa aducem actul de justitie atat de jos. Aceasta sectie nu este suspendata in aer. Ea este in PICCJ. Ea a existat in cadrul Parchetului General, ulterior in cadrul DNA", spune Stan.Stan sustine ca procurorul-sef al Sectiei Speciale nu are puteri discretionare si ca ar exista un control de legalitate.El a criticat intrebarile puse de Raluca Turcan, privind dosarul Tel Drum-Liviu Dragnea. "Sunt mahnit ca un deputat poate pune astfel de intrebari unui magistrat. Un judecator judeca fapte, nu persoane.""Daca raspund la a doua intrebare, ma antepronunt. Invoc obligatia de rezerva", precizeaza Stan."Referitor la intrebarea dl. deputat: Cine reprezinta Romania la Consiliul European, raspunsul este in Constitutia Romaniei", conchide Stan.- Mai multi parlamentari pun intrebari candidatilor.Am doua intrebari. Daca exista vreo legatura intre preluarea dosarului Tel Drum la Sectia Speciala, de la DNA, si nominalizarea dl Stan de judecator la CCR? Am dori, noi, PNL, sa auzim raspunsul la aceasta intrebare.A doua intrebare. Daca decizia din 20 mai de la CCR va fi amanata, si dl. Stan va fi in situatia sa judece in calitate de judecator la CCR, solicitarea facuta de Florin Iordache in favoarea lui Liviu Dragnea, privind completurile de 5 judcatori, care va fi evaluarea dl. Stan pe aceasta speta?Pentru domnul Stan, cine reprezinta Romania la Consiliul European, Romania sau premierul?Care este opinia lui Gheorghe Stan despre raportul dintre CCR si Comisia de la Venetia? Ca judecator la CCR, o sa respecte avizele Comisiei de la Venetia, daca o sa respecte tratatele semnate de Romania?Pentru ca PMP nu are niciun candidat, nu-mi ramane decat sa ma orientez catre USR, pentru ca PSD are destule voturi.Ii felicit pe toti cei trei candidati pentru profesionalism si dorinta de a accede la CCR. Asa cum stiti, CCR este un instrument politico-juridic. Eu nu voi adresa nicio intrebare celor trei.Vreau sa fac o precizare, oricare dintre cei trei nu se poate antenpronunta acum, oricare dintre ei va ajunge. Este foarte grav sa discutam in Parlament despre o ancheta care este in desfasurare. Nu poate ministrul Justitiei, procurorul general, sa faca acest lucru, sa ceara detalii despre vreun dosar. Este foarte grav ca noi aici in Parlament sa avem luari de pozitie. Noi am considerat ca Sectia Speciala este cel mai mare castig atunci cand am schimbat Legile Justitiei.Comisia de la Venetia sunt niste oameni, niste specialisti, care fac recomandari, statele membre tin sau nu tin cont de aceste recomandari. Klaus Iohannis nu a tinut cont de recomandarile privind referendumul.- Plenul Camerei Deputatilor urmeaza sa decida prin vot care dintre candidati va fi ales judecator al Curtii Constitutionale. Pentru acest post s-au inscris seful SIIJ,, propus de PSD, deputatul PNL Ioan Cupsa si avocatul Vlad Stefan, propus de USR.Cei trei candidati sustin o scurta prezentare in fata deputatilor. Urmeaza ca fiecare delegat din grupurile parlamentare sa-si sustina de la tribuna candidatii.- Si Comisia Juridica a Senatului a adoptat, cu unanimitate de voturi, raport favorabil pentru toti candidatii la postul de judecator al CCR.- Comisia Juridica a Camerei Deputatilor a adoptat, foarte rapid, marti dimineata, raport favorabil pentru toti cei trei candidati la functia de judecator al CCR. Pentru acest post s-au inscris seful SIIJ, Gheorghe Stan, propus de PSD, deputatul PNL Ioan Cupsa si avocatul Vlad Stefan, propus de USR.Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a declansat pe 23 aprilie procedura de numire a unui judecator la CCR in locul lui Stefan Minea, caruia ii expira mandatul in data de 15 iunie.Raportul a fost adoptat de Comisia Juridica cu 25 de voturi "pentru" si doua abtineri. Camera Deputatilor urmeaza sa decida persoana care va fi validata poentru postul de judecator CCR. Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de numire in functia de judecator la CCR a Siminei Tanasescu pentru un mandat de noua ani care va incepe la data de 9 iunie. Ea il va inlocui la Curte pe judecatorul Petre Lazaroiu.Simina Tanasescu a fost consilier prezidential. Ea a demisionat in luna iunie 2018, in urma unui scandal provocat de o intalnire chiar cu Lazaroiu.