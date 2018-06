Reactii politice la motivarea CCR in cazul Kovesi: de la necesitatea de a revizui Constitutia la referendum pentru justitie UPDATE

Ziare.

com

Presedintele PNL a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca ar fi oportuna revizuirea Constitutiei, la demers care sa vizeze si limitarea competentelor CCR care a devenit "un stat in stat"."Declasarea unei proceduri de revizuire a Constitutiei este extrem de complicata, e de lunga durata si implica un larg sprijin la nivel popular si al Parlamentului. Sigur ca, atunci cand va fi posibil, trebuie sa ne gandim la o revizuire a Constitutiei, inclusiv la cum functioneaza CCR si limitarea competentelor acesteia.Acum Curtea Constitutionala functioneaza precum un stat in stat. Nu putem accepta existenta unei astfel de institutii care sa aiba drept de viata si de moarte. O sa ne trezim in curand ca o sa dea si ordine prefectului sa anuleze acte locale, daca se genereaza un conflict de natura constitutionala. CCR poate devein factotum si un organism in Iran care decide tot si ii oblige pe toti sa ia decizii, ori nu putem accepta o astfel de interpretare sau rescriere a Constitutiei."El a adaugat ca presedintele Romaniei trebuie sa vegheze la respectarea Constitutiei inclusiv de catre CCR.Orban a precizat mai ca nu poate anticipa urmatoarea mutare a presedintelui Iohannis, daca va semna sau nu decretul de revocare a sefei DNA, dar ca seful statului va respecta Constitutia."Sunt convins ca presedintele Romaniei stie ce sa faca. Sa nu anticipam o decizie a presedintelui. El a spus ca respecta Constitutia Romaniei si independenta procurorilor. Am incredere ca presedintele stie ce trebuie facut. Macar nu au indraznit sa ii dea o llimita de timp presedintelui si nici nu aveau dreptul constitutional sa ia o asemenea decizie si sa impuna o asemenea decizie", a mai spus Orban, potrivit Mediafax.Liderul liberal si-a incheiat conferinta de presa sustinuta joi la sediul PNL tragand un semnal de alarma in legatura cu planul coalitiei de guvernare de a "institui un regim autoritar" si de a "captura" institutiile statului."Inchei tragand un semnal de alarma. Asistam la un plan mai amplu de calcare in picioare a democratiei, de capturare de catre institutiile statului de catre un clan toxic, care ataca valorile care stau la baza democratiei si Uniunii Europene si care parca incearca sa puna mana pe toate institutiile statului, sa anuleze orice drept si libertate fundamentala a cetatenilor, cu scopul de a institui un regim autoritar, contrar principiilor democratiei.Presedintele USR Dan Barna a reactionat joi, dupa publicarea motivarii deciziei CCR care il obliga pe presedintele Klaus Iohannis sa o revoce pe sefa DNA, spunand ca judecatorii Curtii schimba forma de guvernamant a Romaniei, tara noastra transformandu-se astfel intr-o republica parlamentara."Presedintele a actionat in baza atributiilor constitutionale pe care statul roman le avea pana in acest moment, pentru ca pana la aceasta decizie CCR nu a fost nicio problema. A fost foarte clar ca Romania este o republica semi-prezidentiala. CCR schimba forma de guvernamant in Romania si devenim o republica parlamentara, fara sa fi existat un referendum sau vreo constituanta. De aceea este abuziv ceea ce se intampla. Asteptam pozitia presedintelui si a echipelor de juristi de la Cotroceni pentru a analiza care sunt modalitatile. Eu sunt optimist pentru ca este o miza imprtanta pentru Romaia ca presedintele sa raman in respectarea literei Constitutiei", a afirmat liderul USR Dan Barna la Parlament, citat de Mediafax.El a mai precizat ca CCR stabileste care sunt atributiile ministrului Justitiei si ale presedintelui Romaniei, cand Curtea ar trebuie de fapt doar sa constate atributiile asa cum sunt ele prevazute in Constitutie.Fostul premier Dacian Ciolos este de parere ca motivarea deciziei Curtii Constitutionale pune in pericol continuarea luptei anticoruptie si aderarea Romaniei la UE, in conditiile in care inainte de aderare s-a insistat foarte mult pe independenta justitiei."Din punctul meu de vedere, ce e mai important in acest moment in Romania este ca lupta anticoruptie sa continue. Lupta impotriva coruptiei a inceput sa dea rezultate abia in ultimii ani si este prea devreme sa o dam deja la o parte si sa revenim la anii 90, la subordonarea procurorilor catre ministrul Justitiei, la slabirea rolului presedintelui si asa mai departe. Constitutia cred ca stabileste un echilibru bun intre institutiile statului si e important ca acest echilibru sa nu fie afectat de nici o alta institutie si mai ales o institutie care are rolul de a apara Constitutia, nu de a o afecta", a afirmat Ciolos, intr-un interviu la TVR 1.Intrebat ce ar trebui sa faca presedintele Klaus Iohannis in urma prezentarii motivarii CCR, Ciolos a raspuns ca "rolul presedintelui este sa apere Constitutia".Totodata, el a sustinut ca argumentele din decizia CCR pun in pericol aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. "Atunci cand vorbim ca in anii '90 de o subordonare a Ministerului Public catre Ministerul Justitiei, riscam sa avem o problema. Inainte de aderare s-a insistat foarte mult de catre organismele europene pe respectarea independentei justitiei in Romania, pe rolul CSM, care acum devine un personaj in decor", a afirmat Ciolos.Fostul premier a mai spus ca actuala coalitie guvernamentala incearca sa isi subordoneze Justitia, facand referire la declaratia unui lider PSD care ar fi afirmat ca mitingul de sambata organizat de social-democrati "este motivat de faptul ca nu controleaza toate institutiile, care ar trebui sa asculte de majoritatea politica"."Acest gen de afirmatii ingrijoreaza intr-o democratie. Majoritatea politica nu a fost votata ca sa hacuiasca legile justitiei si sa inceapa sa isi subordoneze institutiile", a mai spus Ciolos.Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP, a declarat ca presedintele Klaus Iohannis este pus intr-o "situatie delicata" in acest moment, aratand ca intr-un stat de drept "in mod normal presedintele trebuie sa respecte" decizia CCR in cazul sefei DNA Laura Codruta Kovesi. El a adaugat ca in cazul in care va pune in aplicare aceasta decizie presedintele va trebui sa convoace un referendum pe chestiuni legate de de justitie."Presedintele Romaniei se afla intr-o situatie extrem de delicata, in momentul de fata, pentru ca intr-un stat de drept in care respectam deciziile din justitie in mod normal presedintele trebuie sa respecte aceasta decizie a Curtii Constitutionale, insa, nu putem trece cu vederea un aspect extrem de important si anume ca prin aceasta decizie, practic, procurorii sunt sub control total al ministrului Justitiei, iar presedintele nu mai are niciun fel de parghii prin care sa-si poata indeplini atributiile constitutionale pe care le are", a declarat Eugen Tomac pentru Agerpres.Citeste si Trei din noua judecatori CCR nu au fost de acord cu decizia, iar alti doi au opinie concurenta, in care afirma ca esenta conflictului a fost intre CSM si Ministerul Justitiei Presedintele executiv al PMP a adaugat ca in cazul in care va pune in aplicare aceasta decizie "presedintele va trebui sa convoace un referendum pe care l-a solicitat, si Parlamentul l-a aprobat, pe chestiuni legate de justitie"."Si aici lucrurile trebuie clarificate foarte limpede in ceea ce priveste statutul procurorilor, pentru ca presedintele, ca garant al Constitutiei si mediator intre puterile statului, trebuie sa-si utilizeze toate parghiile pe care le are la dispozitie, astfel incat sa garanteze in continuare independenta justitiei si sa incerce sa corecteze lucrurile care sunt, evident, greu de inteles din punct de vedere al procedurilor ce tin de functionarea justitiei si aici ma refer clar la statutul procurorilor. Deci, justitia nu trebuie adusa sub controlul Guvernului", a mai declarat Tomac.Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca deciziile CCR sunt obligatorii si trebuie puse in aplicare, acesta amintind ca desi PSD a criticat hotararea Curtii din 2012 la referendumul de demitere a presedintelui, partidul a respectat-o."Deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei sunt obligatorii. Nici mie ca pesedist, nici altor 8,4 milioane de romani nu le-a convenit decizia din 2012 la referendum. Sigur ca am criticat-o atunci, dar a fost obligatorie. Punct final. Si n-am mai spus nimic. (...) Atunci in 2012 au avut foarte multi reactii internationale. Comisia de la Venetia a spus << respectati deciziile Curtii >>, dupa care a venit comunicatul presedintelui Comisiei Europene, dupa care au venit communicate ale mai multor govern. Toata lumea a zis ca decizia CCR e obligatorie. Acolo la Curte sunt niste oameni super profesionisti. Ei sunt garantul democratiei. Oamenii aceia mananca Constitutie pe paine. Nu poti spune intr-o tara democratica europeana ca nu respecti Constitutia", a afirmat secretatul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu, joi seara la Digi 24.CCR a publicat, joi, motivarea deciziei prin care a stabilit ca presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, fiind constatata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare formulata de ministrul Justitiei.