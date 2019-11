Scapa Mazare cu ajutorul CCR? Inalta Curte cere respingerea sesizarii facute de Melescanu in cazul completurilor de 3 judecatori

"Am respectat legea"

Demisionat din ALDE, Melescanu este in prezent seful partidului Forta Nationala. Politicianul sustine ca in cazul completurilor de 3 judecatori ar fi un conflict intre Parlament si Inalta Curte, motivand actiunea sa prin faptul ca in instanta sunt blocate mai multe dosare pe aceasta procedura.Actiunea lui Melescanu vine dupa ce si Avocatul Poporului, Renate Weber, a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la modul in care sunt constituite completurile de 3 judecatori de la Inalta Curte.Sesizari despre care mai multe surse din Justitie sustin ca ar avea ca miza anularea deciziei definitive date in dosarul Retrocedarilor de pe litoral, in care a fost condamnat Radu Mazare. Sentinta in acest caz a fost data de un complet de 3 judecatori de la ICCJ.Mai multi inculpati din acest caz au facut demersuri in instanta, in baza unor cai extraordinare de atac, pentru a anula sentintele definitive. Cel mai recent caz este al milionarului Cristi Borcea, care a iesit deja din puscarie.In concluziile trimise la CCR, Inalta Curte arata ca a respectat in integralitate dispozitiile Legii 304/2004 de organizare judiciara. Actul normativ prevede ca modalitatea de constituire si compunere a completurilor formate din 3 judecatori sa fie stabilite de Inata Curte, prin decizii date de colegiul de conducere al instantei. In acest sens, colegiul a adoptat un regulament."Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe fondul adoptarii Regulamentului de organizare din functionare administrativa, nu a exercitat atributia de legiferare in materia legii organice, in conditiile in care nici nu a reglementat contra legii si nu adispozitiile legii, prin inlaturarea sau adaugarea unor aspecte rezervate legiuitorului, ci," sustin judecatorii.Potrivit magistratilor, Melescanu solicita in realitate CCR sa se pronunte asupra dispozitiilor articolului din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inatei Curti, care priveste modalitatea de constituire si compunere a completurilor formate din 3 judecatori.Acesta este un act administrativ cu caracter normativ care este supus controlului judecatoresc direct la instanta de contencios administrativ, pe calea unei actiuni in anulare, "demers care poate fi promovat oricand."In aceasta situatie, solicitarea sefului Senatului "nu poate fi calificata ca o veritabia cerere de solutionare a unui conflict de natura constitutionala."Intreaga argumentatie a Inaltei Curti poate fi accesata pe site-ul instantei.