Se innoieste CCR. Cine si cand depune juramantul

Prima este Simina Tanasescu, cea care a fost numita in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, pentru a-l inlocui pe Petre Lazaroiu, omul care a stat 11 ani in functie la CCR, impotriva chiar a unei decizii luate de Curte.Ceremonia de depunere a juramantului de investitura in functia de judecator al Curtii Constitutionale de catre Elena-Simina Tanasescu va avea loc, marti, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, anunta Administratia Prezidentiala.Simina Tanasescu a fost pana anul trecut consilier prezidential. Aceasta si-a dat demisia din functie in iunie 2018.Dupa Tanasescu, numita de presedinte, va veni randul oamenilor PSD sa isi intre in drepturi. Noii judecatori CCR numiti de Parlament depun juramantul pe 18 iunie.Este vorba despre fostul vice CSM Cristian Deliorga (numit de Senat) si fostul sef al Sectiei Speciale procurorul Gheorghe Stan (numit de Camera Deputatilor) . Ei ii vor inlocui pe Stefan Minea si Maya Teodoriu. CCR a respins miercuri contestatia USR referitoare la numirile lui Stan si Deliorga la Curte.Dupa ce noii judecatori isi intra in drepturi, urmeaza ca cei 9 sa isi aleaga un presedinte, functie pentru care din nou candideaza Valer Dorneanu, actualul sef CCR.B.B.