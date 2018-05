Superimunitatea judecatorilor CCR a fost modificata de deputati. Ministrul Justitiei, scos din schema

Ziare.

Astfel, Comisia Juridica a modificat marti legea pentru a fi in acord cu decizia Curtii La art.66. alin (1), coform modificarii, "judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi retinuti, arestati, perchezitionati sau trimisi in judecata penala decat cu incuviintarea plenului Curtii Constitutionale, la cererea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie".In forma declarata neconstitutionala, procurorii nu puteau fi urmariti penal, retinuti, arestati, perchezitionati sau trimisi in judecata decat cu acordul plenului CCR, la cererea ministrului Justitiei, sesizat de procurorul general.Modificarea de catre Comisie permite acum urmarirea penala, iar retinerea, arestarea, perchezitionarea sau trimiterea in judecata se poate face cu incuviintarea plenului CCR, la cererea procurorului general, din procedura fiind eliminat ministrul Justitiei.O alta modificare prevede ca cel care il informeaza pe presedintele CCR de o infractiune flagranta comisa de un judecator al Curtii este procurorul general, nu ministrul Justitiei.De asemenea, art. 68 alin. (3), la propunerea PSD, se abroga: "Judecatorul care a fost numit pentru restul de mandat al unui alt judecator va putea fi numit, la reinnoirea Curtii Constituionale, pentru un mandat complet de 9 ani".Camera Deputatilor are calitate de prima Camera sesizata, proiectul urmand sa ajunga la Senat pentru votul final si la presedinte pentru promulgare. Sesizarea de neconstitutionalitate a modificarilor aduse Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea CCR fost depusa in 23 februarie de 38 de senatori PNL si USR , care spun ca legea a fost adoptata cu incalcarea mai multor dispozitii constitutionale care prevad ca justitia se infaptuieste in numele legii si ca este unica, impartiala si egala pentru toti.Semnatarii sesizarii spuneau ca legea incalca independenta judecatorilor constitutionali, principiul separatiei puterilor in stat, egalitatea cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice si recomandari ale Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept."Aceasta imunitate reglementata de legiuitorul ordinar pentru judecatorii Curtii Constitutionale este mai extinsa decat oricare dintre imunitatile si masurile de protectie stabilite de legiuitorul constituant pentru parlamentari, pentru presedintele Romaniei si pentru membrii Guvernului", aratau senatorii PNL si USR in sesizare. Sesizarea a fost admisa pe data 20 martie de catre CCR, iar legea a ajuns din nou la Comisia juridica, unde a fost modificata.