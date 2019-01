Un nou val de condamnati vrea desfiintarea sentintelor ICCJ: Inclusiv politicieni si inalti magistrati

Anuntul lui Toader

"Curentul si motorul"

"Fraudele de la INM"

Politicienii

Ziare.

com

Motivul: Decizia CCR potrivit careia completurile de 5 judecatori au fost nelegal constituite in perioada 2014-2018.Este un al doilea val de astfel de solicitari care au fost depuse la Inalta Curte. Daca in cazul primelor cereri, era vorba de persoane care fusesera condamnate in 2018 si puteau face contestatia in anulare in termenul prevazut de lege - de 30 de zile de la data comunicarii motivarii - in aceste spete este vorba despre sentinte mai vechi.Printre cei care au depus primii astfel de cereri se numara Elena Udrea - fost ministru al Dezvoltarii, Alina Bica - fost sef DIICOT, Constantin Nita - fost ministru al Energiei, Serban Pop - fost sef al ANAF, Dan Sova - fost ministru al Transporturilor, Adrian Severin - fost europarlamentar, Marius Isaila - fost senator sau o parte din inculpatii din dosarul de tradare si spionaj denumit cazul "Privatizarilor strategice".Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca ar urma sa fie modificat termenul prin care persoanele condamnate definitiv de completul de 5 judecatori, in perioada 2014-2018, pot ataca aceste sentinte printr-o cale de atac extraordinara, contestatia in anulare."In termen scurt vom veni cu masuri reparatorii si pentru cei care au pierdut termenul sau au depasit termenul contestatiei in anulare, pentru ca avem chiar o decizie a Curtii Constitutionale din 2003 care spune ca egalitatea inseamna ca titularul dreptului dobandit prin actul normativ sa se afle in aceeasi ipoteza.Or, ca a pierdut termenul de contestatie sau nu s-a aflat in aceeasi ipoteza, au fost condamnati de complete nelegal constituite", a anuntat Tudorel Toader, la Antena3.Completul de 5 judecatori i-a condamnat pe 22 iunie 2015 pe Georgeta Barbalata (judecator la ICCJ) - 4 ani cu executare, pe fostul procuror general adjunct al Romaniei, Marcel Sampetru - 2 ani cu suspendare, si pe fostul sef al SIPI Ilfov, Mihai Vlad - 2 ani cu suspendare.Cazul avea legatura cu folosirea de informatii nedestinate publicitatii si a fost denumit de presa "Curentul si motorul", facand trimitere la serviciile secrete si parchete.Toti trei au depus contestatii in anulare, Barbalata si Sampetru pe 3 ianuarie, iar Vlad pe 7 ianuarie, potrivit portalului Inaltei Curti.Fostul judecator la Inalta Curte si fost membru CSM, Gheorghe Bucur, si fostul judecator de la Tribunalul Valcea, Gheorghe Cerbeanu, condamnati pe 10 martie 2014, la cate doi ani si sase luni de inchisoare cu executare, pentru complicitate la infractiunea de cumparare de influenta, au depus si ei contestatii in anulare a sentintelor.Este vorba despre un dosar privind fraudarea concursului din 2007 de la Institutul National al Magistraturii, pentru functii de procurori sefi.Dintre politicienii care au depus contestatii in anulare ii amintim pe:, fost deputat PSD, condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru instigare la abuz in serviciu.fost viceprimar PSD al orasului Beius, condamnat definitiv la 3 ani si 10 luni de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu.senator PNL, condamnat la un an de inchisoare sub supraveghere pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.fost senator PNL, in prezent liderul ALDE Gorj, condamnat definitiv la 5 luni de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la abuz in serviciu.Printre cei care au mai depus contestatii in anulare sunt inculpati din dosarele "Romsilva", "2 Mai", un fost secretar al orasului Ploiesti, un fost sef al Vamii Bacau sau milionarul francez, de origine libaneza, Rami Ghaziri.