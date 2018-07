Un ONG cere incetarea mandatului lui Dorneanu, care ar refuza sa aplice decizia CCR in cazul Lazaroiu

Motivele:

"In opinia noastra, presedintele CCR nu si-a indeplinit atributiile de serviciu, afectand in acest fel in mod grav functionarea Curtii Constitutionale si punand in pericol legalitatea deciziilor luate de Curte. Acest fapt poate conduce la un blocaj institutional, iar acesta este ultimul lucru de care Romania are nevoie in aceste vremuri tulburi", arata #Rezistenta, intr-o postare pe Facebook.ONG-ul cere plenului Curtii Constitutionale cea mai dura sanctiune in cazul lui Valer Dorneanu, incetarea mandatului de judecator constitutional.. Este vorba de decizia din mai 2018 privind durata maxima a mandatului unui judecator constitutional, care ar fi aplicabila in cazul judecatorului Petre Lazaroiu, aflat in functie de 10 ani.. Este vorba de un comunicat emis de Valer Dorneanu, privind precizari facute in luna iunie in cazul lui Petre Lazaroiu. Legea de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, intrata in vigoare acum doua zile, prevede ca un judecator CCR sa nu aiba un mandat mai lung de 9 ani, potrivit noilor modificari facute in Parlament. Petre Lazaroiu este judecator la CCR din 2008, de aproape 10 ani.I.S.