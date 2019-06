USR solicita CCR sa invalideze numirile in functia de judecator constitutional ale lui Deliorga si Stan

Ziare.

Conform unui comunicat de presa transmis luni de USR, numirea celor doi s-a facut prin incalcarea art. 62 din Legea 47/1992: "In cazul in care candidatul ocupa o functie incompatibila cu aceea de judecator al Curtii Constitutionale sau face parte dintr-un partid politic, acordul (acordul prealabil pentru numirea in functie - n.r.) trebuie sa cuprinda angajamentul candidatului de a demisiona, la data numirii, din acea functie sau din partidul politic al carui membru este".In ceea ce-l priveste pe Cristian Deliorga, numit de Senat in functia de judecator CCR, la propunerea PSD, parlamentarii USR arata ca "acesta a transmis CSM cerere de pensionare din calitatea de judecator la Curtea de Apel Constanta la trei saptamani de la numire, nu atunci cand a fost numit", asa cum prevede legea."Cristian Deliorga, in calitatea sa de judecator la Curtea de Apel Constanta, a inaintat, in data de 25 mai 2019, la trei saptamani dupa numirea in functia de judecator constitutional, Consiliului Superior al Magistraturii o cerere de eliberare din functie, prin pensionare, solicitand ca aceasta sa produca efecte incepand cu data de 14.06.2019. Dl. Cristian Deliorga avea obligatia fie de a demisiona din calitatea de magistrat, fie de a inregistra cererea de pensionare cel mai tarziu in data de 7 mai 2019, data publicarii in Monitorul Oficial. Neprocedand astfel, numirea acestuia in functia de judecator al Curtii Constitutionale incalca dispozitiile legii, solicitarea de eliberare din functie, prin pensionare, incepand cu data de 14.06.2019 nefiind de natura a elimina starea vadita de incompatibilitate", a precizat senatorul George Dirca.USR considera ca, in privinta lui Gheorghe Stan, ca urmare a faptului ca detine in acelasi timp calitatea de magistrat si cea de judecator al Curtii Constitutionale, sunt incidente prevederile art. 67 alin. (1) lit. b) teza I din Legea nr. 47/1992, potrivit carora "mandatul de judecator al Curtii Constitutionale inceteaza () in situatiile de incompatibilitate"."In privinta lui Gheorghe Stan, acesta avea calitatea procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, continua sa ocupe aceasta functie, desi a fost numit judecator la Curtea Constitutionala, dupa cum reiese si din preambulul Hotararii Plenului CSM nr. 83/15.05.2019, avand ca obiect organizarea concursului pentru numirea in functia de procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie. Astfel, rezulta ca dl. Gheorghe Stan a solicitat ca eliberarea sa din functie sa aiba loc la data de 14 iunie 2019", se explica in comunicat.De altfel, amintim ca reprezentantii USR au depus, la jumatatea lunii mai, la CCR o contestatie referitoare la numirea celor doi magistrati in functia de judecatori constitutionali, motivele, sustineau ei, fiind "unele pertinente". Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat, saptaman trecuta, pentru data de 5 iunie, pronuntarea pe sesizarea USR