VeDem Just solicita CCR vacantarea postului de judecator in cazul lui Petre Lazaroiu, al carui mandat a expirat

VeDem Just cere astfel CCR:"- sa constatati, in temeiul art. 67 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, vacantarea postului unui judecator al Curtii numit de Presedintele Romaniei;- sa luati masurile care se impun cu privire la compunerea plenului CCR incepand din acest moment, pentru sedintele care urmeaza, pana la ocuparea postului vacant;- sa convocati, in temeiul art. 51 alin. (3) din Legea 47/1992, Plenul Curtii Constitutionale pentru a lua in discutie situatia juridica a hotararilor publicate in Monitorul Oficial la adoptarea carora a participat un judecator avand mandatul expirat".Este vorba de cazul lui Petre Lazaroiu, care se afla in functie de 10 ani, in conditiile in care in Constitutie scrie ca mandatele la CCR sunt de 9 ani.Lazaroiu a fost numit in functie in 2008 pe un rest de mandat si reinvestit in 2010.In 2018, CCR a decis ca judecatorii nu pot adauga un mandat intreg la un rest de mandat si ca limita maxima este de 9 ani, asa cum prevede Constitutia."Astfel, potrivit art. 142 alin. (2) din Constitutia Romaniei mandatul unui judecator CCR este de noua ani.In legatura cu acest aspect,, Curtea de decis ca este neconstitutionala solutia legislativa continuta in cuprinsul art.68 alin. (3) din Legea nr.47/1992, republicata, care permitea depasirea acestei perioade.Rezulta ca, in temeiul art. 147 alin. 1 din Constitutia Romaniei, iar in temeiul propriei jurisprudente a CCR lipsirea de temei constitutional a actelor normative primare are drept efect incetarea de drept a actelor subsecvente emise in temeiul acestora (Decizia nr. 414/2010 si nr. 163/2013).Unul dintre judecatorii CCR, domnul Petre Lazaroiu, exercita aceasta functie de mai mult de noua ani.Astfel, presedintele Romaniei a emis Decretul nr. 553/2010 publicat in M.Of. nr. 372 din 4 iunie 2010, pentru numirea acestuia in functia de judecator la Curtea Constitutionala pentru un mandat de noua ani, incepand cu data de 8 iunie 2010, mentionand ca temei legal art. 68 alin. (3) din Legea nr. 47/1992.Anterior insa acesta indeplinise un mandat partial de judecator la CCR, fiind numit de presedintele statului prin Decretul nr. 870/2008 publicat in M.Of. nr. 654 din 16 septembrie 2008.Asadar,. Intre timp a intervenit decizia 136/2018 din 4 mai 2018.Aceasta, fiind general valabila, i se aplica si domnului Petre Lazaroiu, caruia ar fi trebuit sa i se finalizeze cel de al doilea mandat la 8 iunie 2019: nu este afectat retroactiv mandatul sau curs pana in prezent, ci este vizata situatia ivita dupa data de 4 mai 2018, fiind vorba de o situatie juridica nascuta anterior si nefinalizata la data ivirii aspectului de neconstitutionalitate, asa cum insasi Curtea stabileste in mod reperat (a se vedea Deciziile nr. 755/2014 si nr. 587/2017) ", asa isi motiveaza asociatia solicitarea adresata CCR si explicitata intr-un comunicat de presa Asadar, VeDem Just sustine ca decretul de numire ca judecator constitutional a lui Petre Lazaroiu, emis in temeiul unui articol de lege declarat neconstitutional, si-a incetat efectele de la data publicarii deciziei CCR si anume 4 mai 2018."Ca urmare,, in temeiul art. 67 alin. (2) pentru cazul din alin. (1) lit. a) al Legii nr. 47/1992.Presedintele CCR trebuie sa emita ordinul in temeiul art. 9 alin (1) litera e) si alin 3 din legea 47/1992.In opinia noastra,. Iar pentru hotararile date de CCR din 4 mai 2018 adoptate prin participarea la solutionare si la deliberare a unui civil, Plenul CCR trebuie sa gaseasca o solutie cu privire la efectele create", adauga VeDem Just.B.B.