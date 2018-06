Augustin Zegrean, critic cu fostii colegi din CCR: Suntem intr-un regim constitutional, nu intr-un regim discretionar

Noi suntem intr-un regim constitutional, nu intr-un regim discretionar.

"Ma surprinde ca in motivarea deciziei se spune ca eliberarea din functie e la discretia ministrului Justitiei.Nimic nu e la discretia nimanui, nu face cine ce vrea in tara asta si ma mir ca CCR a facut o astfel de precizare sau altfel de motivare, mai mult, articolul 109 din Constitutie, pe care ei il invoca aici, nu are nicio legatura cu minuta pe care au pronuntat-o", a spus Augustin Zegrean, intr-o declaratie pentru Agerpres.El a mentionat ca, daca seful statului a aprobat numirea, tot el trebuie sa aprobe si retragerea din functie a procurorului-sef al DNA."Procedura de numire si revocare a procurorilor-sefi e prevazuta in lege si pe procedura aceea scrie ca propunerea apartine ministrului Justitiei, care are nevoie de un aviz consultativ din partea Sectiei de procurori de la CSM, dar in situatia de fata procurorii de la CSM au dat in unanimitate aviz negativ referitor la motivele invocate in solicitarea ministrului Justitiei, aratand ca nu sunt de natura a duce la inlaturarea din functie a procurorului-sef al DNA, iar presedintele este cel care dispune, pentru ca el semneaza, deci, pana cand presedintele nu semneaza numirea in functie, procurorul nu intra in executarea mandatului.Juristii stiu asta despre un principiu care spune ca o procedura din aceasta are si o cale inversa, principiul simetriei juridice (...) daca presedintele a aprobat numirea, tot el trebuie sa aprobe si retragerea, deci nu este corect ce spun ei ca e la discretia ministrului Justitiei", a adaugat Zegrean.Argumentele cuprinse in propunerea de revocare a procurorului din functia de conducere, precum si temeinicia acestora se subsumeaza competentei discretionare a ministrului Justitiei, si nu a presedintelui Romaniei, arata Curtea Constitutionala a Romaniei in motivarea deciziei prin care s-a stabilit ca exista un conflict intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a publicat, joi, motivarea deciziei prin care a stabilit ca presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, fiind constatata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare formulata de ministrul Justitiei.