CCR admite partial sesizarea lui Iohannis privind prescrierea incompatibilitatilor demnitarilor si functionarilor publici

Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES, a fost luata in discutie obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 2-5 din Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2013 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei."In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala (...) a admis obiectia de neconstitutionalitate formulata si a constatat ca dispozitiile articolului unic pct. 2 (cu referire la art. 87 alin. (3) teza a doua), pct. 3 (cu referire la art. 88 alin. (3) ) si pct. 5 (cu referire la art. 116 indice 1) din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei sunt neconstitutionale; a respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate formulata si a constatat ca dispozitiile articolului unic pct. 4 (cu referire la art. 91 alin. (11) ) (...) sunt constitutionale in raport cu criticile formulate", se arata in comunicat.Conform aceleiasi surse, decizia de admitere a fost luata cu majoritate de voturi, in timp ce cea de respingere a avut unanimitate."In ce priveste solutia de admitere pronuntata, Curtea a constatat ca dispozitiile articolului unic pct. 2, pct. 3 si pct. 5 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei sunt neconstitutionale, intrucat, in principiu, nu intrunesc conditiile de calitate a legii", precizeaza CCR.Presedintele Klaus Iohannis arata, in sesizarea trimisa Curtii Constitutionale, ca legea introduce posibilitatea pentru primari si viceprimari, precum si pentru primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti, dar si pentru consilierii judeteni sau locali de a exercita functii in alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt in legatura directa cu atributiile exercitate de acestia."Scopul Legii 161/2003, care instituie anumite incompatibilitati pentru functii si demnitati publice, este acela de a asigura impartialitatea, protejarea interesului social si evitarea conflictului de interese in exercitarea acestora. Astfel, se poate sustine ca prin eliminarea unor cazuri de incompatibilitate este inlaturata o garantie a exercitarii functiei publice cu impartialitate si departe de interese care ar putea sa impiedice realizarea sa exclusiv in interes public. Prin diminuarea standardelor de integritate si ignorarea jurisprudentei Curtii Constitutionale in materie, Legea pentru modificarea Legii 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei contravine art. l alin. (3) din Constitutie", se arata in sesizare.Iohannis a invocat si Conventia Natiunilor Unite impotriva coruptiei, ratificata de Romania, care prevede ca fiecare stat parte elaboreaza si aplica sau are in vedere, conform principiilor fundamentale ale sistemului sau juridic, politici de prevenire a coruptiei eficiente si coordonate, care favorizeaza participarea societatii si care reflecta principiile de stat de drept, buna gestiune a problemelor politice si bunurilor publice, de integritate, transparenta si responsabilitate.El afirma ca sintagma "in alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt in legatura directa cu atributiile exercitate" ca primari sau viceprimari, primar general sau viceprimari ai municipiului Bucuresti, consilieri locali sau consilieri judeteni, are o natura generica, nu este clara si previzibila, poate conduce la interpretari diferite si chiar practici diferite la nivelul administratiei publice locale, fiind dificil de identificat care anume ar putea fi, in fiecare caz in parte, acele alte domenii de activitate care nu sunt in legatura directa cu atributiile exercitate.Presedintele aminteste ca, potrivit jurisprudentei constante a CCR, legea trebuie sa intruneasca trei cerinte de calitate: claritatea, precizia si previzibilitatea.El reclama ca normele sunt lipsite de logica normativa si creeaza un paralelism legislativ.Seful statului sustine ca o alta reglementare conduce la imposibilitatea Agentiei Nationale de Integritate sa mai evalueze si sa sanctioneze nerespectarea regimului juridic al incompatibilitatilor si al conflictelor de interese.