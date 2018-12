CCR anunta ca va instiinta Comisia de la Venetia despre modificarile legate de opiniile separate

Ziare.

Reactia Curtii Constitutionale vine dupa ce Comisia de la Venetia a adoptat un raport asupra opiniilor separate ale Curtilor Constitutionale, aprobat saptamana trecuta. CCR arata, in comunicatul de presa, ca plenul Curtii revenise inca din 5 iulie a.c. asupra deciziei din iunie 2017 prin care fusese interzisa publicarea opiniei separate ostentative sau cu tenta politica."Urmare publicarii Raportului asupra opiniilor separate ale Curtilor Constitutionale, aprobat de Comisia de la Venetia la cea de-a 117-a Sesiune Plenara din 14-15 decembrie 2018, vazand aspectele consemnate cu referire la Curtea Constitutionala a Romaniei, in special referirile critice cuprinse la par.44-46, formulam urmatoarele precizari: Motivele care au determinat plenul Curtii Constitutionale sa adopte o masura restrictiva cu privire la redactarea opiniilor concurente si separate au fost mentionate in preambulul Hotararii nr.1/2017. La data aprobarii si publicarii Raportului Comisiei de la Venetia, plenul Curtii Constitutionale revenise la masura criticata inca din 5 iulie 2018 si a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei opinia concurenta care a facut obiectul Hotararii nr.1/2017", arata CCR in comunicatul de presa publicat pe site-ul institutiei.Prin urmare, Curtea Constitutionala explica deciziile prin care au fost modificate articolele care reglementau redactarea opiniilor separate."Astfel, prin HOTARAREA nr.1 din 5 iulie 2018 pentru modificarea Hotararii Plenului Curtii Constitutionale nr.1/2017 privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.579 din 9 iulie 2018, Plenul Curtii Constitutionale a revenit asupra celor decise prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr.1/2017 privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente, art.2 si 3 din aceasta din urma hotarare avand in prezent urmatorul cuprins:'2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 'Art.2 - Opinia separata sau concurenta se depune la Cabinetul presedintelui Curtii Constitutionale la data stabilita pentru prezentarea deciziei in Plen sau, in cazul in care decizia nu se citeste in Plen, la data trimiterii acesteia la publicare'.3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 'Art.3 - Opinia separata si, dupa caz, cea concurenta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, impreuna cu decizia'", arata judecatorii Curtii.In concluzie, CCR arata ca, in ciuda celor consemnate in raportul adoptat de Comisia de la Venetia, institutia romana a efectuat modificarile care acordau posibilitatea presedintelui Curtii de a dispune nepublicarea opiniei separate sau concurente."Asadar, contrar celor consemnate in Raportul asupra opiniilor separate ale Curtilor Constitutionale, aprobat de Comisia de la Venetia la cea de-a 117-a Sesiune Plenara, la data aprobarii acestuia (14-15 decembrie 2018) nu mai subzista (inca din data de 5 iulie 2018), posibilitatea presedintelui Curtii Constitutionale de a solicita refacerea opiniei separate sau concurente ori de a dispune nepublicarea acesteia. Cu privire la aceasta situatie vom informa si Comisia de la Venetia", conchide sursa citata. Comisia de la Venetia il critica pe presedintele CCR, Valer Dorneanu, intr-un raport privind opiniile separate ale curtilor constitutionale , pentru o decizie a CCR prin care a fost interzisa publicarea opiniei separate ostentative sau cu tenta politica.Documentul institutiei europene face referire la o decizie a Curtii Constitutionale a Romaniei din 22 iunie 2017 care reglementeaza regulile de redactare a opiniei separate sau concurente si care interzice aprecierile sententioase, provocatoare sau cu tenta politica. Raportul aminteste si de faptul ca aceasta decizie a CCR a fost anulata, pe 20 iunie 2018, de catre Curtea de Apel Bucuresti.Potrivit Comisiei de la Venetia, ar trebuie evitate astfel de decizii ale CCR, deoarece cea din iunie 2017 i-a permis presedintelui Curtii, Valer Dorneanu, sa impiedice publicarea unei opinii separate critica la adresa institutiei pe care o conduce.