Motivare CCR: Presedintele trebuia sa o revoce pe Kovesi. Iohannis putea cere, doar pe motive de legalitate, reexaminarea cazului

doar pe motive de legalitate

o asemenea reexaminare nici nu a fost ceruta sau acceptata ca fiind posibila de catre Presedintele Romaniei"

Presedintele nu a emis, nu s-a pronuntat printr-un decret asupra procedurii de revocare, in conditiile in care, pentru asigurarea simetriei actului juridic, se impune emiterea aceluiasi tip de act, in cazul revocarii ca si in cazul numirii.

Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie,

Decizie luata cu 6 voturi din 9

"Din analiza adresei Presedintelui Romaniei prin care a refuzat sa dea curs propunerii de revocare din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a doamnei Laura Codruta Kovesi, Curtea retine ca Presedintele Romaniei a constatat regularitatea si legalitatea procedurii de revocare, singurele obiectii ale acestuia vizand oportunitatea masurii. In acest context, Curtea constata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul justitiei si Presedintele Romaniei, generat de refuzul Presedintelui Romaniei de a da curs propunerii de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, doamna Laura Codruta Kovesi", se arata in motivarea CCR.Curtea Constitutionala indica, in motivarea de 133 de pagini pe care a publicat-o, joi, ca presedintele Klaus Iohannis ar fi avut o solutie de iesire in cazul revocarii lui Kovesi, si anume aceea de a cere ministrului Justitiei,, reexaminarea cazului.Astfel, Curtea arata ca presedintele ar fi putut invoca doar motive de legalitate, nu si de oportunitea, si ar fi putut cere reexaminarea cazului de catre ministrul Justitiei."Cum motivele invocate in refuzul Presedintelui nu privesc legalitatea procedurii, nu se poate retine nici o obligatie a ministrului Justitiei de a proceda lareexaminarea solicitarii sale.De altfel,, scriu judecatorii in motivarea trimisa la Monitorul Oficial.Mai mult, CCR argumenteaza ca presedintele nu s-a pronuntat printr-un decret in privinta revocarii Laurei Kovesi de la sefia DNA si ca a refuzat colaborarea cu Ministerul Justitiei."Prin conduita sa, Presedintele inlatura a priori orice colaborare loiala, anuntandab initio refuzul sau bazat pe convingerea politica si, odata cu transmiterea oficiala a acestui refuz, blocheaza o procedura constitutionala si legala.Acest refuz a inchis, din punct de vedere procedural, calea ministrului justitiei, impiedicand finalizarea procedurii de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. In acelasi timp,Se incalca, astfel, principiul legalitatii,prevazut de art.1 alin. (5) din Constitutie. Emiterea unui decret prin care sa se pronunte asupra propunerii de revocare reprezinta o componenta a responsabilitatii politice pe care presedintele o are fata de popor si este parte intrinseca a caracterului reprezentativ al mandatului prezidential.", se arata in document.Judecatorii Curtii aduc chiar si clarificari gramaticale, in sprijinul deciziei lor: legea spune ca presedintele revoca, nu ca poate revoca."In interpretarea gramaticala a art.54 alin. (4) din Legea nr.303/2004, Presedintele este obligat sa revoce procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie la propunerea ministrului Justitiei. Acea sta, intrucat actiunea Presedintelui estedescrisa prin termenul "revoca", iar nu de o eventuala sintagma de tipul "poaterevoca". Este reglementata, asadar, o obligatie, iar nu o posibilitate a Presedintelui.Fata de aceasta interpretare, refuzul Presedintelui Romaniei de a da curs propuneriide revocare este lipsit de temei legal".Astfel, in opinia celor sase judecatori care au votat aceasta solutie, presedintele se face vinovat de declansarea conflictului cu ministrul Justitiei."Refuzul Presedintelui apare deopotriva ca un act de incalcare a legii si un act de incalcare a Constitutiei, generand un conflict de competente intre acesta si ministrul Justitiei".Motivarea reia calea de urmat decisa pentru presedintele Iohannis, fara a da insa un termen specific.doamna Laura Codruta Kovesi. Definitiva si general obligatorie. Decizia se comunica Presedintelui Romaniei, prim-ministrului si ministrului justitiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I", conchide CCR.Decizia Curtii Constitutionale care il obliga pe presedintele Klaus Iohannis sa emita decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi nu a fost luata in unanimitate. Trei judecatori au emis opinii separate, in care argumenteaza ca presedintele Iohannis nu a declansat un conflict constitutional refuzand cererea lui Tudorel Toader.Astfel, judecatorii CCR Livia Stanciu, Daniel Moral si Stefan Minea au semnat opinii separate de decizia adoptata de majoritatea CCR.