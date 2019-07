CCR critica modul in care au fost redactate intrebarile de la referendumul din 26 mai: Nu respecta recomandarile Comisiei de la Venetia

Intrebarile si rezultatele

"Vointa exprimata ofera o orientare"

Necesitatea unui cadru legal riguros

Recomandarile Comisiei de la Venetia

Sursa: CCR

Erorile inerente

Ziare.

com

Judecatorii mai arata ca "au existat mai multe ipoteze in cuprinsul intrebarilor, care ar fi impus o tratare distincta, conform acelorasi recomandari."Detaliile apar in motivarea deciziei CCR de validare a rezultatelor referendumului din 26 mai 2019. dintre voturile valabil exprimate sunt pentru raspunsul "DA" la intrebarea "pentru raspunsul "DA" la intrebarea "Pe de o parte, judecatorii au criticat modul de redactare al intrebarilor, care nu ar respecta recomandarile Comisiei de la Venetia.Pe de alta parte, CCR arata ca ".""Intrucat a fost exprimata o vointa cu efect politic, iar nu juridic, in sensul analizat, aspectele de ordin juridic, tehnic si de detaliu urmeaza a fi apreciate in mod corespunzator de catre autoritati si puse in opera cu respectarea cadrului constitutional si legal de referinta", motiveaza CCR.Curtea Constitutionala pledeaza pentru necesitatea stabilirii unui cadru legal riguros pentru ca asemenea deficiente sa nu mai existe pe viitor."Curtea subliniaza, in acest context,, in sensul reglementarii obligatiei autoritatilor publice la informarea detaliata si completa a electoratului, in conformitate cu Codul bunelor practici in materie de referedum si celelalte recomandari ale Comisiei de la Venetia in materie," conchide CCR.Astfel, Comisia de la Venetia a recomandat, in Codul bunelor practici in materie de referendum adoptat la cea de-a 70-a sesiune plenara, Venetia 16-17 martie 2007, ca "problema supusa votului sa fie clara; nu trebuie sa induca in eroare; nu trebuie sa sugereze un raspuns; alegatorii trebuie sa fie informati cu privire la efectele referendumului; participantii la scrutin trebuie sa poata raspunde la intrebari doar prin, sau prin vot alb".Curtea Constitutionala a respins mai multe contestatii formulate impotriva modului in care s-a facut votarea la referendum, privind posibile suspiciuni de "falsificare". Judecatorii au comparat datele de la Biroul Electoral Central si de la Autoritatea Electorala Permanenta."Curtea constata ca, prin dimensiunea lor,Pentru ca astfel de erori sa fie eliminate pe viitor, se impune o reglementare clara si precisa, corelarea terminologiei utilizate, precum si un sens univoc al acesteia," concluzioneaza CCR.Curtea a apreciat insa ca deficientele constatate nu sunt de natura sa sustina o incalcare a cadrului constitutional care configureaza referendumul consultativ.