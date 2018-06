CCR dezbate astazi sesizarea lui Iohannis privind Legea referendumului. Este a treia oara

Ziare.

com

Legea a fost trimisa la reexaminare de catre presedintele Iohannis, a fost adoptata din nou de Parlament, in forma initiala, si a fost atacata de doua ori la CCR de catre parlamentarii Opozitiei.Camera Deputatilor a adoptat Legea referendumului la sfarsitul lunii decembrie 2017, iar presedintele Klaus Iohannis a cerut Parlamentului reexaminarea acesteia.In 4 aprilie, plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat Legea referendumului cu 195 de voturi "pentru", 71 de voturi "impotriva" si 6 abtineri, in forma initiala.Potrivit textului legii, "cetatenii sunt chemati sa isi exprime vointa prin vot in cadrul referendumului national cu privire la revizuirea Constitutiei in ultima duminica a perioadei de 30 de zile prevazuta in Constitutie, calculata de la data adoptarii de catre Parlament a proiectului legii constitutionale, Guvernul avand obligatia de a aduce la cunostinta publica, de indata, prin mijloace de comunicare in masa, textul acestuia si data referendumului".In sesizarea trimisa CCR in 18 mai , presedintele Klaus Iohannis precizeaza ca, desi a mai facut obiectul controlului de constitutionalitate, la sesizarea parlamentarilor, actul normativ cuprinde, in continuare, dispozitii neconstitutionale." (...) nu doar obiectul, ci si data fiecarui referendum pentru fiecare revizuire a Constitutiei in parte ar trebui sa fie stabilita clar si distinct, numai de catre Parlamentul in exercitiu.A proceda altfel ar echivala cu o restrangere a competentei decizionale si a marjei de apreciere a Parlamentului aflat in exercitarea mandatului la data la care ar avea loc o revizuire a Constitutiei de catre parlamentarii din legislatura in care s-a adoptat legea criticata, atitudine care poate fi justificata in cazul legiuitorului constitutional derivat in anumite limite si conditii precizate in Constitutie, dar care nu este permisa legiuitorului ordinar sau organic.Prin urmare, stabilirea acestei date trebuie lasata la aprecierea Parlamentului aflat in exercitiu la momentul fiecarei astfel de initiative de revizuire a Constitutiei, numai acesta fiind in masura sa aprecieze in concret care sunt conditiile cele mai adecvate pentru ca cetatenii sa isi exprime vointa cu privire la acea revizuire a Constitutiei, ca modalitate de exercitare a suveranitatii nationale consacrata prin art. 2 alin. (1) din Legea fundamentala", se arata in sesizarea trimisa la CCR de catre presedintele Iohannis.Liderul PSD, Liviu Dragnea, declara ca atacarea la Curtea Constitutionala a proiectului de modificare a Legii referendumului reprezinta o atitudine abuziva din partea presedintelui Klaus Iohannis, care blocheaza dorinta romanilor de a se exprima cu privire la subiectul revizurii Constitutiei prin redefinirea familiei.Legea a fost contestata la CCR si de catre PNL si USR, insa sesizarea a fost respinsa in 3 mai de Curtea Constitutionala.La finalul anului trecut, PNL si USR au mai sesizat Curtea Constitutionala cu privire la acest proiect de lege. Sesizarea a fost admisa de CCR, iar proiectul s-a intors in Parlament pentru a fi pus in acord cu decizia Curtii, dupa care trimis pentru promulgare la presedinte, care a solicitat reexaminarea lui.In cererea de reexaminare, presedintele spunea ca, prin Decizia nr. 612/2017, CCR a constatat neconstitutionalitatea unor dispozitii din legea mentionata, stabilind existenta unui paralelism legislativ in textul adoptat initial, incalcarea rolului Curtii Constitutionale prin introducerea unui termen de doua zile in care Parlamentul putea transmite instantei constitutionale proiectul legii de revizuire a Constitutiei, si faptul ca data unui referendum de revizuire a Constitutiei trebuie stabilita prin lege, de catre Parlament. In urma reexaminarii dispozitiilor declarate neconstitutionale, Parlamentul a adoptat Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului in forma transmisa la promulgare.