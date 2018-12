CCR dezbate pe 16 ianuarie sesizarea lui Iohannis pe legea reorganizarii unitatilor economice

Ziare.

Seful statului a depus, luni, la Curtea Constitutionala o obiectie de neconstitutionalitate in legatura cu Ordonanta de urgenta a Guvernului 56/2018 care aduce modificari Legii 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, a informat Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat de presa.Astfel, presedintele Iohannis argumenteaza ca deoarece autoritatile administratiei publice locale nu au personalitate juridica, nu pot exercita obligatii si drepturi proprii, "in cadrul raporturilor juridice care rezulta din calitate de unic actionar/asociat al societatii rezultate in urma reorganizarii unei regii autonome", potrivit sursei citate."Consideram ca sintagma 'autoritatea administratiei publice locale' din continutul art. 31 alin. (1) al O.U.G. nr. 56/2018, aprobata prin legea dedusa controlului de constitutionalitate, are in vedere toate categoriile de autoritati ale administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala - consiliile locale (comunale, orasenesti si municipale), consiliile judetene si primarii.Insa, prin prisma dispozitiilor constitutionale si legale evocate, precum si a jurisprudentei Curtii Constitutionale rezulta ca autoritatile administratiei publice locale nu pot exercita drepturi si obligatii proprii in cadrul raporturilor juridice rezultate din calitatea de unic actionar/asociat al societatii rezultate in urma reorganizarii unei regii autonome, intrucat nu au personalitate juridica.In exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale pot insa adopta hotarari in legatura cu participarea unitatilor administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social al unor societati reglementate de Legea nr. 31/1990. Aceasta posibilitate nu se confunda cu exercitarea unor drepturi patrimoniale proprii", explica sursa mentionata.De asemenea, Iohannis sustine ca, in mod similar, nici primarii, care sunt autoritati executive nu pot dobandi "calitatea de unic actionar/asociat al societatii rezultate in urma reorganizarii unei regii autonome, intrucat, potrivit art. 136 alin. (2) din Constitutie, proprietatea publica este susceptibila de a apartine unitatilor administrativ-teritoriale, iar nu autoritatii executive din cadrul acesteia"."Potrivit dispozitiilor art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001, consiliul local exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati reglementate de Legea nr. 31/1990 sau regii autonome, in conditiile legii.De asemenea, potrivit art. 91 alin. (2) lit. d) din aceleasi act normativ, consiliul judetean exercita, in numele judetului, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati reglementate de Legea nr. 31/1990 sau regii autonome, in conditiile legii.Similar, primarii - autoritati executive conform art. 1 alin. (2) lit. e) din aceleasi act normativ - nu pot dobandi calitatea de unic actionar/asociat al societatii rezultate in urma reorganizarii unei regii autonome, intrucat, potrivit art. 136 alin. (2) din Constitutie, proprietatea publica este susceptibila de a apartine unitatilor administrativ-teritoriale, iar nu autoritatii executive din cadrul acesteia. In plus, din perspectiva necorelarii solutiei legislative cuprinse in legea criticata cu dispozitiile Legii nr. 215/2001, aceasta contravine si dispozitiilor art. 1 alin. (5) din Constitutie, ce consacra principiul legalitatii", conchide seful statului in textul sesizarii.Pe 21 noiembrie, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale a fost transmisa de Parlament spre promulgare presedintelui Klaus Iohannis.