CCR dezbate sesizarea privind conflictul dintre Parlament si Ministerul Public in legatura cu protocoalele cu SRI

Sesizarea trebuia sa se dezbata in urma cu doua saptamani, insa a fost amanata deoarece Florin Iordache nu a putut participa la sedinta pentru a sustine punctul de vedere al Parlamentului.Sesizarea a fost semnata de vicepresedintele Camerei Deputatilor, Eugen Nicolicea, deoarece in ziua respectiva presedintele forului inferior al Legislativului, Liviu Dragnea, i-a delegat acestuia atributiile functiei.Pe 8 octombrie, Camera Deputatilor a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei cu privire la un posibil conflict juridic intre Parlament si Ministerul Public, legat de protocoalele SRI-Parchetul General. Punctele de vedere au fost trimise de catre partile implicate in conflict pe 22 octombrie, termen fixat de Curtea Constitutionala."Avand in vedere ca Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin semnarea protocoalelor secrete cu Serviciul Roman de Informatii, si-a incalcat propriile competente constitutionale, si, uzurpand competentele Parlamentului, a investit Serviciul Roman de Informatii cu competenta de a desfasura activitati specifice organelor de cercetare penala, fapt interzis expres de legiuitor prin legea 42/1992 privind organizarea si functionarea SRI", se arata in sesizarea Camerei Deputatilor, la CCR obtinuta de Mediafax.Sursa citata precizeaza ca aceste protocoale secrete clasificate dintre Ministerul Public si SRI nici nu au fost comunicate instantelor si nici nu au fost facute publice, cu atat mai mult nu au fost publicate in Monitorul Oficial.Procurorii generali, de la data semnarii protocoalelor din 2009 si 2016, adica Laura Codruta Kovesi si Augustin Lazar, ar fi uzurpat competenta Parlamentului prin semnarea protocoalelor, conform sursei citate.Sesizarea face referire la toate prevederile legale post-decembriste care au scos serviciul secret din zona juridica.Legat de protocolul Ministerul Public - SRI, din anul 2012, in documentul mentionat se arata ca: "extinde cooperarea SRI - Ministerul Public dincolo de limitele prevazute de OUG6/2016".