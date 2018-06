CCR: Femeile pot alege sa munceasca pana la 65 de ani

Ziare.

com

Astfel, CCR a admis exceptia de neconstitutionalitate cu privire la un articol din Codul Muncii, constatand ca sintagma "conditii de varsta standard" nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea executarii contractului individual de munca, in conditii identice cu barbatul."In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.56 alin. (1) lit.c) teza intai din Legea nr.53/2003 - Codul muncii si a constatat ca acestea sunt constitutionale in masura in care sintagma "conditii de varsta standard" nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea executarii contractului individual de munca, in conditii identice cu barbatul, respectiv pana la implinirea varstei de 65 de ani. Pentru a decide astfel, Curtea a apreciat ca incetarea de drept a contractului individual de munca pentru femei la o varsta mai mica decat cea a barbatului poate dobandi valente discriminatorii pe criterii de sex si incalca dreptul la munca al femeii, atat timp cat nu ramane o optiune a acesteia sa inceteze raporturile de munca la o varsta mai mica decat barbatul, respectiv la varsta cand poate solicita deschiderea dreptului la pensie", se arata in comununicatul Curtii Constitutionale.Prin urmare, la varsta de 63 de ani, femeia trebuie sa aiba dreptul de a opta pentru continuarea raportului de munca pana la varsta la care legea prevede incetarea de drept a contractului individual de munca si pentru barbati, respectiv 65 de ani.Totodata, CCR a respins, cu unanimitate de voturi, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.53 alin. (1) teza intai din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, considerand ca solutia legislativa care prevede o varsta de pensionare diferita pentru femei in raport cu barbatii este constitutionala.