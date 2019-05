CCR, in fata recidivei pentru favorizarea lui Dragnea

"Impactul acestor modificari (ale Codurilor penale - n.red.) ar fi agravat in continuare de orice reglementari care care sa permita cai extraordinare de atac in cazurile afectate de hotararea Curtii Constitutionale privind completurile ICCJ, care, ea insasi, reprezinta o ingerinta in independenta sistemului judiciar si ar putea afecta protectia eficienta a intereselor financiare ale UE".

Daca dupa doua amanari, CCR va admite sesizarea formulata de Florin Iordache, in conditiile in care ea insasi face obiectul unei sesizari a CCR, ar insemna ca procesul lui Dragnea se va relua de la punctul zero al primei instante, nu numai cu indepartarea substantiala a unei solutii, ci si cu un mare risc de implinire a prescriptiei, mai ales daca modificarile Codului penal vor intra in vigoare.Primele doua amanari au fost impuse de trei judecatori - Stanciu, Morar si Minea, situatie care se poate repeta pentru ca, potrivit Legii 47, daca minimum trei judecatori cer amanare, ea este obligatorie, presedintele urmand sa stabilesca doar data noului termen.Presiunea e mare. Nu doar pentru ca apelul lui Dragnea se apropie si el de final, ci mai ales pentru ca la CCR se apropie si mai vertiginos de schimbarea de componenta. Primul care va iesi este chiar raportorul in cazul completurilor de 3, judecatorul Petre Lazaroiu, unul dintre cei mai mari sustinatori ai cauzelor PSD, inclusiv acesta, desigur.Exista informatii in spatiul public ca doi dintre judecatorii care se pregatesc sa plece ar urma sa primeasca de la PSD alte functii. Pentru competenta lor, desigur. Si ce dovada mai serioasa de competenta decat sa duci la capat speta care-l scapa pe Dragnea? Sau de incompetenta, daca nu duci speta la bun sfarsit?Dar CCR ar trebui sa fie sub o presiune chiar mai mare pentru caIn recenta scrisoare trimisa de Frans Timmermans autoritatilor de la Bucuresti, CCR este pentru prima data acuzata in clar, cu subiect si predicat ca a intervenit asupra justitiei:"The impact of these changes would be aggravated further by any legislation to allow extraordinary appeals in cases affected by the Constitutional Court ruling on panels of the High Court of Cassation and Justice, which in itself amounts to an interference in the independence of the judiciary and could affect the effective protection of the financial interests of the EU".Adica:Este oficial, este fara precedent si este concluzia expertilor de la Bruxelles, in mod evident, pentru ca dl Timmermans nu vorbeste dupa cum il taie capul precum politicienii nostri, ca. Curtea este criticata sever pentru decizia in cazul completurilor de 5 judecatori.AstaSi viitorul nu este neaparat senin pentru CCR, avand in vedere. Recent, o asemenea sesizare a fost inregistrata in procedura de urgenta. Este vorba despre sesizarea trimisa de Tribunalul Bihor care a intrebat daca trebuie respectate deciziile Curtii Constitutionale (CCR) atunci cand acestea contravin legislatiei UE?Judecatorii Lazaroiu si Teodoroiu pleaca. Dar restul raman si vor indura decizia CJUE, aceasta si cele care vor urma in privinta modificarilor legilor justitiei si a sectiei speciale binecuvantata de ei.Da, probabil ca din punctul lor de vedere nu are ce sa li se intample. Deciziile lor sunt definitive si general obligatorii, iar ei nu raspund sub nicio forma pentru voturile exprimate. Iar in cazul altei fapte - sa zicem, la intamplare, abuz in serviciu sau luare de mita - modificari recente la Legea 47 instituie o imunitate aproape absoluta, adica nu pot fi trimisi in judecata decat cu incuviintarea plenului Curtii, la cererea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Cred ca in actuala componenta, incuviintarea nu ar fi data nici macar in caz de flagrant. In viitoarea, nu se stie.Noul judecator Giani Stan este un maestru al jocurilor pe la spate. Daca si-a tradat el mentora, pe Oana Haineala, nu stiu daca ar avea dificultati sa faca la fel cu oricine altcineva pentru miza corecta. Iar despre dl Deliorga se spune in sistem ca zgarie intotdeauna la usa puterii, indiferent care e aceea si indiferent ce urme a lasat pe usa puterii dinainte.Primul lucru esteceea ce pe unii dintre ei cred ca inca ii doare. Unii care au crezut ca facand pact cu diavolul trec puntea spre sefia CCR. Acum raman si fara functie si cu imaginea, inclusiv externa, facuta praf.Dar cum tot e la moda Radu Mazare, care tot azi urmeaza sa fie adus cu catuse din Madagascar, cred ca un pic de meditatie nu strica. Cand "faptuiesc", toti cred ca nu li se poate intampla nimic. Mazare era faraon la Constanta. Apoi a sters-o in Madagascar de unde scotea limba. Credeti ca si-a imaginat vreodata zborul in catuse spre Bucuresti?