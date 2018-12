CCR, sesizata pentru o Ordonanta care aduce modificari Codului Fiscal

Ziare.

Este vorba despre Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal."In opinia noastra, prin solutia normativa aleasa, Guvernul Romaniei a modificat regimul juridic aplicabil contractelor individuale de munca cu timp partial. Astfel, in conformitate cu dispozitiile art. I din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.4/2017, cu referire la art.140 alin. (2) din Legea nr.227/2015 Codul Fiscal, contractelor individuale de munca cu timp partial sau cu plata in acord al caror nivel "este sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului venitul luat in calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora, este salariul minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna, in care contractul a fost activ"", precizeaza liberalii in textul sesizarii transmise CCR.Totodata, PNL sustine ca ordonanta Guvernului avea caracter ordinar, iar regimul juridic fiscal care este aplicat contractelor individuale de munca este reglementat printr-o lege cu caracter organic. Prinrsi din acest motiv nu putea modifica normele pri cu caracter organic.Regimul juridic fiscal aplicabil contractelor individuale de munca este reglementat prin dispozitiile Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal-, lege cu caracter organic. Norma care formeaza obiectul de reglementare al Ordonantei Guvernului Romaniei nr.4/2017 continuta in Codul Fiscal la articolul 140, se afla in legatura directa cu dispozitiile art.103 - 107 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii-. Conform art.106 din Codul Muncii, lege cu caracter organic " (1) Salariatul incadrat cu contract de munca cu timp partial se bucura de drepturile salariatilor cu norma intreaga, in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de munca aplicabile.(2) Drepturile salariale se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru", norma speciala subscrisa normei generale de la art.10 din Codul Muncii care dispune: "Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu". Stabilirea de contributii de asigurari sociale aplicabile salariului aflat in plata in cuantum diferentiat prin prevederile art. I din Ordonanta Guvernului nr.4/2017 cu referire la art.140 alin. (2) din Codul Fiscal, pentru salariatii care presteaza o activitate in temeiul unui contract individual de munca cu timp partial sau in acord in raport cu salariatii care presteaza o activitate in temeiul unui contract individual de munca cu durata normala de lucru afecteaza cuantumul salariului ca element esential al contractului individual de munca.Cuantumul salariului stabilit intre partile la contractul individual de munca este parte a unui element esential al acestui tip de contract si, pe cale de consecinta, orice modificare a acestuia prin norma legala se poate realiza numai prin reglementari avand aceiasi forta juridica cu normele juridice care sunt modificate, expres sau implicit, respectiv normele Codului Fiscal (art.140) cat si Codul Muncii (art.106), norme juridice cu caracter organic.Conform Legii nr.161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Ordonanta Guvernului Romaniei nr.4/2017 are caracter ordinar. Prin urmare, avand caracter ordinar, dispozitiile ordonantei de urgenta in cauza nu puteau modifica norme cu caracter organic conform argumentelor de mai sus."Evidentiem, asadar, incalcarea dispozitiilor art.115 alin. (1) din Constitutia Romaniei: "Parlamentul Romaniei poate adopta o lege speciala de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice", precizeaza parlamentarii PNL in textul sesizarii.Liberalii mai argumenteaza ca Legea de aprobare a Ordonantei Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal incalca dispozitiile Constitutiei, "sub aspectul nerespectarii principiului securitatii juridice, situatie dedusa din incalcarea de catre Guvernul Romaniei a Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica in cadrul procesului de adoptare a Ordonantei de Guvern nr.4/2017".Totodata, PNL sustine ca Legea criticata incaca dreptul la munca prevazut in Constitutie."Suprataxarea unei singure categorii de salariati, in conditiile in care contributiile sociale platite de angajator pentru salariul angajatului sau se reflecta in cuantumul salariului net platit acestuia din urma nu poate reprezenta un demers legislativ legitim in raport cu scopul declarat pentru adoptarea actului normativ. Din aceasta perspectiva este legitima raportarea masurii legislative criticate direct la afectarea unui element esential al contractului individual de munca, in speta salariul care reprezinta contraprestatia angajatorului la activitatea depusa de salariat", potrivit sursei citate.In plus, sustin liberalii Legea criticata incalca dispozitiile constitutionale referitoare la egalitatea in drepturi a cetatenilor romani."Din perspectiva constitutionala, apare ca transgresand art.16 alin. (1) din Constitutia Romaniei orice dispozitie legala care instituind un tratament diferit intre persoane care au acelasi statut social, in cazul de fata acela de salariati, nu are o justificare obiectiva si rationala.In mod evident, excluderea salariatilor care desfasoara activitate cu timp partial sau in acord a caror salariu se situeaza sub cuantumul salariului minim brut pe economie de la regimul fiscal referitor la contributiile sociale aplicat celorlalti salariati din Romania nu poate fi justificata prin necesitatea asigurarii unui cuantum crescut al contributiei de asigurari sociale pentru realizarea dreptului viitor la pensie deoarece sistemul de pensii in Romania nu se constituie in mod esential pe principiul contributivitatii, ci are ca fundament principiul solidaritatii care determina ca prestatia pentru pensiile aflate astazi in plata sa fie asigurata din contributiile actuale de asigurari sociale.Prin urmare, realizarea dreptului viitor la pensie pentru persoanele care isi desfasoara activitatea cu tip partial sau in acord si nu realizeaza venituri la nivelul salariului minim brut pe economie va fi asigurata din contributiile de asigurari sociale platite la momentul implinirii de catre cei in cauza a varstei de pensionare. Apare ca irationala justificarea scopului actului normativ pe motivul protectiei sociale a acestei categorii de persoane atat timp cat prestatia sociala va depinde de contributiile pentru asigurari sociale care vor fi colectate la momentul indeplinirii de catre acestea a conditiilor de pensionare.Aceasta situatie aseaza categoria descrisa mai sus intr-o situatie discriminatorie, de excludere de la realizarea dreptului de a beneficia de un salariu in cuantum mai mare rezultat din aplicarea unei contributii sociale in cuantum egal cu cel aplicat celorlalti salariati din Romania", conchide textul PNL.