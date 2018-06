CCR sesizeaza Comisia de la Venetia, pentru atacurile "virulente" impotriva ei, in cazul deciziei privind revocarea lui Kovesi

Ziare.

CCR denunta atacurile prin care unii reprezentanti ai unor autoritati publice, precum si ai unor partide parlamentare au discreditat si delegitimat autoritatea institutiei."Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei, intrunit marti, a hotarat, cu unanimitate de voturi, in prezenta tuturor membrilor sai, sesizarea secretarului general al Consiliului Europei, a Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia) si a presedintelui Conferintei Curtilor Constitutionale Europene in legatura cu atacurile virulente declansate impotriva Curtii Constitutionale, prin care unii reprezentanti ai unor autoritati publice, precum si ai unor partide parlamentare au discreditat si delegitimat autoritatea acestei institutii fundamentale a statului - garantul suprematiei Constitutiei - fiind pusa sub semnul indoielii obligativitatea deciziilor sale, fiind facute chiar indemnuri adresate populatiei si presedintelui statului sa nu respecte si sa nu puna in aplicare Decizia Curtii Constitutionale numarul 538 din data de 30 mai, privind cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre Ministrul Justitiei, pe de o parte, si presedintele Romaniei, pe de alta parte, in principal, si intre Guvernul Romaniei si presedintele Romaniei, in subsidiar, cerere formulata de prim-ministrul Guvernului", se arata intr-un comunicat al CCR Curtea aminteste de indemnurile adresate populatiei si presedintelui Klaus Iohannis, de a nu se respecta decizia in cazul revocarii Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA."Chiar indemnuri adresate populatiei si Presedintelui statului sa nu respecte si sa nu puna in aplicare Decizia Curtii Constitutionale nr.538 din data de 30 mai 2018, privind cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre Ministrul Justitiei, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte, in principal, si intre Guvernul Romaniei si Presedintele Romaniei, in subsidiar, cerere formulata de prim-ministrul Guvernului. Plenul Curtii Constitutionale a considerat ca aceste actiuni sunt de natura sa puna in pericol democratia, statul de drept si functionarea justitiei constitutionale", scriu judecatorii CCR.Reamintim ca decizia CCR, prin care i se cere expres presedintelui Iohannis sa emita decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi, a fost criticata amplu de mai multi lideri ai opozitiei , printre care fostul premier Dacian Ciolos, presedintele PNL Ludovic Orban si de lideri ai USR, dar si de societatea civila si de foruri internationale.Astfel, recenta decizie a CCR contravine in mod evident echilibrului puterilor in stat in tara dvs si independentei sistemului judiciar, a spus seful structurii anticoruptie din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Drago Kos.