CCR sesizeaza Consiliul Europei si Comisia de la Venetia pentru presiuni privind mandatul lui Lazaroiu

"Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei, intrunit la data de 19 iunie 2018, a hotarat, cu majoritate de voturi, sesizarea secretarului General al Consiliului Europei si a Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia) in legatura cu un nou demers indreptat impotriva Curtii Constitutionale, care vizeaza, in concret, o anumita situatie de fapt ce este de natura a crea presiuni cu privire la mandatul domnului judecator Petre Lazaroiu, dar care urmareste, inainte de toate, delegitimarea deciziilor pronuntate de Curtea Constitutionala in actuala sa componenta.Textul scrisorii a fost trimis astazi catre organismele internationale mai sus mentionate", a anuntat CCR printr-un comunicat de presa.Amintim ca, miercuri, Simina Tanasescu a demisionat din functia de consilier prezidential in urma scandalului recent. Saptamana trecuta judecatorul CCR Petre Lazaroiu a vorbit despre o intalnire cu Simina Tanasescu , consilier prezidential, ceea ce a declansat un scandal mediatic. Judecatorul vorbea despre o intalnire care a avut loc in biroul Siminei Tanasescu de la Facultatea de Drept.In discutie ar fi aparut si subiectul posibilei revocari a judecatorului de la Curte, pe motiv ca i-a expirat mandatul.La scurt timp dupa izbucnirea scandalului, Administratia Prezidentiala a anuntat ca in discutia pe care Simina Tanasescu a avut-o cu judecatorul CCR, aceasta nu a reprezentat Presedintia , fiind in concediu medical.