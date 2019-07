Ce a avizat CCR din propunerile de modificare a Constitutiei: Initiativa "Fara penali" si cand nu pot fi adoptate OUG

Acestea sunt:

De asemenea, in cazul altor propuneri sunt si alte probleme, ce tin de redactare sau de corelare cu alte articole din Constitutie, dar aceste aspecte vor fi clarificate in motivarea deciziei.Totusi, CCR a decis ca mai multe dintre propunerile legislative de revizuire a Constitutiei nu incalca limitele revizuirii legii fundamentate.- Initiativa "Fara penali in functii publice";- Reglementarea adoptarii OUG, care nu mai pot fi date in domenii sensibile;- Prevederea ca si Inalta Curte sau un grup de 50 de deputati sau 25 de senatori sa poate sesiza CCR in cazul OUG, nu doar Avocatul Poporului.Odata respinse, cele doua initiative de revizuire a Constitutiei vor trebui redepuse la Parlament, dar fara prevederile care incalca limitele revizuirii legii fundamentate.a analizat prevederile care au trecut de filtrul CCR si observatiile judecatorilor constitutionali.Concret, plenul CCR a luat in dezbatere joi doua propuneri legislative de revizuire a Constitutiei initiate de deputati: al grupurilor parlamentare ale USR, PNL, PMP si PRO Europa si al grupurilor parlamentare ale PSD si ALDE.Decizia a fost luata cu unanimitatea celor opt judecatori prezenti. A lipsit Simina Tanasescu, fosta consiliera pe probleme constitutionale a presedintelui Klaus Iohannis, numita de acesta in functia judecator CCR.Judecator raportor in acest caz a fost Attila Varga, care a ajuns la CCR la propunerea UDMR.In cazul initiativei "Fara penali in functii publice", CCR a decis ca aceasta nu incalca limitele revizuirii. "," explica judecatorii.Este vorba de propunerea de modificare a Constitutiei: "."Solutia preconizata este mai degraba de nivelul legii, iar prevederea trebuie corelata cu alt articol din Constitutie, "in sensul ca s-ar permite cetateanului Uniunii Europene, care nu detine cetatenia romana, sa fie ales in autoritatile administratiei publice locale, chiar daca a fost condamnat definitiv la o pedeapsa privativa de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie."Observatii similare au fost facute de CCR si in cazul alesilor pentru Parlamentul European: "."CCR a stabilit ca propunerea de revizuire a Constitutiei Romaniei privind reglementarea OUG nu incalca limitele revizuirii.Ordonantele de urgenta nu pot fi adoptate in domeniul legilor constitutionale, in domeniul legilor organice si nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertatile si indatoririle prevazute de Constitutie, drepturile electorale si nu pot viza masuri de trecere silita a unor bunuri in proprietate publica.Legile organice la care se face trimitere sunt la articolul 73 din Constitutie, literele h), i) si l):," motiveaza CCR.O alta modificare propusa, cea potrivit careia OUG pot fi contestate la CCR si de un grup de parlamentari, 50 de deputati sau 25 de senatori, si de Inalta Curte, nu doar de Avocatul Poporului, nu incalca limitele revizuirii, potrivit CCR.CCR are insa cateva observatii: din redactarea textului preconizat nu rezulta daca controlul de constitutionalitate este unulsau, adica inainte sau dupa adoptare, si ca se impune corelarea cu un articol din Constitutie.