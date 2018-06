Ce au discutat judecatorii CCR cu reprezentantii Comisiei de la Venetia

Ziare.

Potrivit unui comunicat al CCR, presedintele Curtii Constitutionale a Romaniei, Valer Dorneanu, a avut luni o intalnire de lucru cu delegatia Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia), compusa din directorul Thomas Markert, Secretar al Comisiei de la Venetia, Hanna Suchocka, Presedinte de onoare al Comisiei de la Venetia, Artemiza Chisca - seful Diviziei Institutii Democratice a Comisiei de la Venetia, Kaarlo Tuori, membru al Comisiei de la Venetia (Finlanda), Nicolae Esanu, membru supleant al Comisiei de la Venetia (Republica Moldova), Jean-Claude Scholsem, membru supleant al Comisiei de la Venetia (Belgia).Sursa citata precizeaza ca la intalnire au participat, din partea Curtii Constitutionale, judecatorul Mona-Maria Pivniceru si Simona-Maya Teodoroiu si judecatorii Petre Lazaroiu si Daniel Marius Morar, precum si Claudia-Margareta Krupenschi, prim-magistrat-asistent delegat, director al cabinetului presedintelui, Senia Mihaela Constantinescu si Benke Karoly, magistrati-asistenti sefi."In cursul intrevederii s-au purtat discutii referitoare, in esenta, la", se noteaza in comunicat.De asemenea, arata CCR,Saptamana trecuta, Curtea Constitutionala a Romaniei a anuntat ca a sesizat secretarul general al Consiliului Europei, Comisia de la Venetia si presedintele Conferintei Curtilor Constitutionale Europene in legatura cu atacurile virulente declansate impotriva Curtii, prin care unii reprezentanti ai unor autoritati publice, precum si ai unor partide parlamentare au discreditat si delegitimat autoritatea institutiei.Iata aici mai multe detalii: CCR sesizeaza Comisia de la Venetia, pentru atacurile "virulente" impotriva ei, in cazul deciziei privind revocarea lui Kovesi