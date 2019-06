Curtea Constitutionala se reuneste, joi, in prima sedinta in noua componenta

Ziare.

com

Potrivit anuntului institutiei, reuniunea publica de joi a CCR are inscrisa pe ordinea de zi un numar de 10 dosare.Sedinta CCR vine si dupa ce Valer Dorneanu a fost reales, marti, prin vot secret, in functia de presedinte al Curtii Constitutionale pentru un mandat de trei ani.Fostul sef al Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, Gheorghe Stan, si fostul judecator al Curtii de Apel Constanta, Cristian Deliorga, au depus, marti, juramantul la Cotroceni ca judecatori ai Curtii Constitutionale.Anterior, Simina Tanasescu, fost consilier prezidential, a depus juramantul de investire in functia de judecator al Curtii Constitutionale. Aceasta a fost propusa pentru functie de seful statului si il inlocuieste pe Petre Lazaroiu.Astfel, din noua componenta a Curtii fac parte Gheorghe Stan, Cristian Deliorga si Simina Tanasescu.Pe 7 mai, Camera Deputatilor a votat pentru numirea lui Gheorghe Stan, fost sef al Sectiei de Investigatie a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), in functia de judecator al CCR, in locul lui Stefan Minea.In aceeasi zi, Senatul a votat pentru numirea fostului vicepresedinte al CSM Cristian Deliorga in functia de judecator al CCR, propus de PSD. Acesta a inlocuit-o pe Simona-Maya Teodoroiu la Curtea Constitutionala.