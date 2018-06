De ce judecatorii CCR Morar, Stanciu si Minea nu cred ca Klaus Iohannis e obligat sa o revoce pe Kovesi

decizia revenind Presedintelui Romaniei, care prin decret dispune revocarea din functia publica.

Presedintele are dreptul sa invoce motive de oportunitate.

una din partile intre care s-a iscat diferendul nu are calitatea ceruta de textul constitutional - aceea de autoritate publica"

Ministrul Justitiei nu reprezinta o autoritate publica constitutionala in sensul articolului 146 lit.e) din Constitutia Romaniei si deci nu poate fi parte intr- un conflict juridic de natura constitutionala

Astfel, judecatorii CCR Livia Stanciu, Daniel Moral si Stefan Minea au semnat opinii separate de decizia adoptata de majoritatea CCR.- "Propunerea de revocare din functia de conducere apartine ministrului justitiei, care se poate sesiza din oficiu sau la cererea adunarii generale, a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie (in prezent procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie), propunerea este analizata de Consiliul Superior al Magistraturii, care o avizeaza pozitiv sau negativ,- "Ori de cate ori apreciaza ca nu sunt intrunite aceste motive, Presedintele Romaniei poate refuza motivat cererea de revocare din functia de conducere.Pe de alta parte, intrucat textul de lege nu distinge cu privire la obiectul evaluarii pe care Presedintele o face asupra propun erii de revocare, este evident ca legea nu a limitat aceasta analiza doar la indeplinirea conditiilor de legalitate". scrie judecatorul Daniel Morar."Nu se poate vorbi despre un conflict juridic de natura constitutionala intre autoritati publice din moment ce, arata judecatorul Minea.- "In cadrul procedurii de revocare a Procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Presedintele Romaniei a pronuntat o hotarare, in sensul nerevocarii din functie a acestuia, incheind, finalizand practic procedura declansata de Ministrul Justitiei, astfel ca nu poate fi pusa in discutie problema crearii de catre Presedinele statului a unui blocaj institutional"- "Nu s-a putut stabili o depasire din partea Presedintelui Romaniei a limitelor de competenta pe care legea i le confera in procedura de revocare a Procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, doamna Laura Codruta Kovesi"- "Nu s-a putut stabili o imixtiune a Presedintelui Romaniei in competentele celorlalte institutii implicate in procedura de revocare a Procurorului-sef DNA, respectiv in competentele Ministrului Justitiei si ale Consiliului Superior al Magistraturii"- "Nu s-a putut stabili o incalcare a principiului cooperarii loiale intre autoritati din partea Presedintelui Romaniei", argumenteaza, pe larg, Livia Stanciu. Curtea Constitutionala argumenteaza, in decizia si motivarea publicate joi seara ca presedintele Klaus Iohannis este responsabil de declansarea conflictului constitutional cu ministrul Justitiei, ale carui atributii le-a cenzurat, refuzand revocarea lui Kovesi de la sefia DNA. Daca avea obiectii de legalitate, Iohannis putea cere reexaminarea cazului, arata CCR in motivare."Din analiza adresei Presedintelui Romaniei prin care a refuzat sa dea curs propunerii de revocare din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a doamnei Laura Codruta Kovesi, Curtea retine ca Presedintele Romaniei a constatat regularitatea si legalitatea procedurii de revocare, singurele obiectii ale acestuia vizand oportunitatea masurii. In acest context, Curtea constata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul justitiei si Presedintele Romaniei, generat de refuzul Presedintelui Romaniei de a da curs propunerii de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, doamna Laura Codruta Kovesi", se arata in motivarea CCR.Curtea Constitutionala indica, in motivarea de 133 de pagini pe care a publicat-o, joi, ca presedintele Klaus Iohannis ar fi avut o solutie de iesire in cazul revocarii lui Kovesi, si anume aceea de a cere ministrului Justitiei, doar pe motive de legalitate, reexaminarea cazului.