Efectul de bumerang al momentului cand presedintele Iohannis ne-a facut cu ochiul

Judecatorii CCR nu si-au motivat inca decizia, iar presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu va merge mai departe in procesul de desemnare a premierului pana cand nu vede argumentele. Din decizia anuntata insa, motivele, cel putin scheletul argumentatiei, pot fi intuite. Dincolo de abuzul de interpretare al Curtii, care invalideaza practic orice posibilitate de a avea alegeri anticipate si trece astfel in nesemnificativ un atribut al presedintelui, "ceilalti", in principal artizanii contestarii la Curte ai desemnarii lui Ludovic Orban, si-au sutat singuri sistemul si s-au lasat astfel descoperiti.Klaus Iohannis, care a intrat in cel de-al doilea mandat decis sa recupereze deficitul de putere din primul mandat, marcat de cea de-a treia sansa data PSD-ului si de revocarea prin purtator din cuvant a Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA, tot in urma unei decizii a CCR, a tinut mortis sa isi aroge meritul de a ajunge la anticipate, simbolic impachetate drept ultima etapa din procesul de depesedizare a tarii. Aceasta vanitate de a obtine un profit de imagine a devenit o contra-munitie.Ce spune CCR? Ca presedintele trebuie sa desemneze un prim-ministru capabil sa formeze in jurul cabinetului propus o majoritate parlamentara. Or, cand presedintele anunta oficial, de la tribuna Cotrocenilor, ca alege acea varianta de premier care va fi in mod cert invalidata de Parlament, pentru ca doar asa se deschide calea alegerilor anticipate, el transmite in nota de subsol si mesajul ca nu vrea sa fie artizanul niciunei stabilitati politice, pentru ca asta ar insemna sa renunte la anticipate sau, in impachetarea de imagine, la depesedizare. Iar majoritatea judecatorilor CCR a putut sa citeasca doar nota de subsol si sa o transforme in contra-argument.In momentul in care presedintele ne-a facut cu ochiul, indemnandu-ne sa apreciem cacealmaua care va curata Parlamentul de majoritatea PSD, si-a subminat singur strategia. Mijloacele pot deservi scopului, chiar si atunci cand acesta din urma e recunoscut ca fiind unul bun.Atat Ludovic Orban, cat si Klaus Iohannis au mizat prea mult pe capitalul electoral pe care l-au obtinut la europene si prezidentiale si au ignorat ca in joc sunt si alti actori.In plus, cacealmaua jucata pe fata - ne facem ca desemnam un prim-ministru, sa putem avea alegeri anticipate - si vanitatea de a arata ca au cele mai bune carti, din prima, au avut efect de. Iar a pierde din mana si anticipatele, si revenirea la doua tururi de scrutin pentru alegerea primarilor ar putea avea costuri politice serioase, in conditiile prelungirii unei crize guvernamentale care aduce si un vid de autoritatate in zile complicate de raspandire a epidemiei cauzate de coronavirus.Presedintelui ii raman cateva variante, dar, asa cum el insusi a admis, probabilitatea de a ajunge la alegeri anticipate a scazut sub 50%. Cum un al patrulea premier pesedist pe care sa il desemneze e respins din capul locului, raman guvernul PNL-USR PLUS care sa mai adune cativa adepti, asa cum Dan Barna a si propus, sau o varianta de corcitura, cu desemnarea unui pseudo-tehnocrat de tipul lui Remus Pricopie, asa cum, de asta-data, PSD a propus.Klaus Iohannis poate merge pana la capat si cu Ludovic Orban, dar felul in care acesta din urma a gestionat situatia si vulnerabilitatile pe care le-a adus la final de guvernare, prin ordonantele buclucase, stirbesc si simpatia populara pentru o cacealma bine (de) jucata.