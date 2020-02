Isi da Melescanu demisia de la presedintia Senatului?

Ziare.

com

Melescanu spune ca este "deschis" oricarei solutii legale pentru functionarea Camerei Superioare a Parlamentului, dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca alegerea sa in functie, in septembrie 2019, a fost neconstitutionala."Vom vedea luni, la deschiderea sesiunii si vom cauta sa gasim cea mai buna solutie pentru a depasi o perioada foarte grea pentru Senat, solutie care sa respecte toate prevederile legale. E adevarat ca nu a fost inca publicata decizia Curtii si nici motivarea. Va trebui sa gasim modalitatile cele mai bune ca lucrurile sa functioneze excelent. Trebuie sa vedem pe lege. Eu sunt complet deschis", a afirmat Melescanu sambata, dupa ce a participat la reuniunea grupurilor parlamentare ale PSD.Intrebat daca e dispus sa faca pasul inapoi prin demisie, Melescanu a spus: "Sigur, nu e nicio problema. Eu nu fac niciodata pasul inapoi, fac intr-o parte".Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, pe 22 ianuarie, ca este neconstitutionala alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului.