Motivarea in cazul Kovesi ar putea fi citita public joi in plenul CCR

Sursele citate au afirmat ca decizia privind ziua exacta cand va fi citita motivarea va fi luata marti dupa pranz. Nu este exclus insa ca aceasta sa fie ziua de joi.Decizia este una fara precedent, motivarea urmand sa fie citita public.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca asteapta motivarea CCR referitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi , afirmand insa ca procurorii nu trebuie sa fie "controlati politic" si ca acestia sunt sub autoritatea, nu in subordinea ministrului Justitiei."Astept motivarea Curtii, pe care o vom citi pana o intelegem sau pana intelegem ceva din ea, dupa care voi comunica ce trebuie facut sau ce voi face eu mai exact. Insa la momentul acesta pot sa va spun doua-trei lucruri care tin evident de aceasta tema. Aceasta decizie a Curtii aparent vorbeste doar despre o chestiune foarte concreta de revocare sau nerevocare a procurorului sef DNA. In realitate, insa, sunt mult mai multe teme care apar, care sunt readuse in discutie si care merita discutate.Bunaoara, Statutul procurorilor. Eu, personal, sunt convins si voi actiona in consecinta, evident ca procurorii trebuie sa fie independenti. Procurorii in niciun caz nu trebuie sa fie controlati politic.In consecinta, orice am face noi, in Romania, ca stat, trebuie sa asigure independenta procurorilor pentru a garanta o justitie independenta", a declarat Klaus Iohannis.Amintim ca saptamana trecuta Curtea Constitutionala a hotarat ca exista un conflict institutional , dupa ce Guvernul a sesizat un posibil conflict intre Executiv si Presedintie, ca urmare a faptului ca presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA.CCR arata ca, pentru solutionarea acestui conflict, presedintele urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA