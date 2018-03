PNL contesta la CCR infiintarea Editurii Didactice si Pedagogice

Ziare.

com

Conform PNL, Legea de aprobare a OUG 76/2017, privind infiintarea Societatii Editura Didactica si Pedagogica S.A., ca urmare a reorganizarii Regiei Autonome "Editura Didactica si Pedagogica", prin transformare, deoarece incalca dispozitiile normative ale art.31 alin. (1) lit. a) din Legea nr.24/2000 referitoare la motivarea urgentei, a caracterului exceptional, existent in momentul adoptarii OUG.In sesizare se mentioneaza ca ordonanta nu cuprinde prevederi de natura a constitui drept comun, nu reglementeaza raporturi sociale ori conduite umane, nu se aplica pentru cazuri generale si impersonale, ci are un destinatar individualizat, agent economic privat cu capital de stat.Prin continutul si efectele juridice produse ordonanta are prin urmare un caracter individual, fiind data "intuitu persoane", fiind departe de cerintele constitutionale si de practica Curtii Constitutionale referitoare la cerintele si rigorile actului normativ, lege sau ordonanta a Guvernului.In raport de obiectul si continutul ei, respectiv infiintarea unei societati pe actiuni si aprobarea actului constitutiv, actul juridic in sine "negotium iuris" este unul propriu unei autoritati sau unui organ administrativ si nu organului legislativ, sustine PNL.Liberalii mai arata ca, prin adoptarea acestei ordonante de urgenta si ulterior aprobarea ei de catre Parlamentul Romaniei, atat actul de infiintare, cat si Actul constitutiv ale respectivului agent economic devin norme cu valoare de lege, fapt de natura a le excede controlului judecatoresc. Prin urmare, impotriva actului de infiintare a societatii comerciale, a Actului sau constitutiv nu mai pot fi formulate actiuni in instanta pentru constatarea unei eventuale nelegalitati, pentru ca ele insele au devenit lege, singura cale de aparare ori de contestare ramanand calea contenciosului constitutional.Dupa cum se arata in mod explicit in Preambul si Nota de fundamentare a ordonantei de urgenta scopul adoptarii ordonantei este acela de a se putea asigura mecanismul legal pentru ca, in ceea ce priveste achizitia manualelor scolare si a celorlalte materiale didactice, sa se poata renunta la achizitiile publice.Din acest moment,"In conditiile in care pana acum aceasta situatie nu avea o consacrare legala si nici nu era atat de ferm asumata politic, ceilalti agenti economici aveau dreptul legal si libertatea de a fi parte la procesul de furnizare a manualelor scolare. Prin faptul ca s-a adoptat aceasta ordonanta, ca in mod explicit, public si oficial s-a facut declaratia ca scopul urmarit este acela de a exista un singur furnizor, iar ceilalti agenti economici nu o mai pot face, este evident caIn opinia noastra, acest lucru vine in contradictie evidenta cu dispozitiile art.45 din Constitutia Romaniei", subliniaza semnatarii.PNL sustine ca, oricum, Legea de adoptare a OUG 76/2017 este neconstitutionala in integralitatea ei, ca o consecinta a imposibilitatii adoptarii actului in forma ordonantei de urgenta."Simpla enumerare a dispozitiilor legale si constitutionale arata ca instituirea unui monopol in materia editarii manualelor scolare incalca dispozitiile legale precitate ceea ce inseamna incalcarea principiului legalitatii consacrat de art.1 alin. (5) si ale art.135 alin. (1) din Constitutia Romaniei", mai arata PNL.In document se mentioneaza ca, prin actiunea unei autoritati publice centrale, Ministerul Educatiei,, statul obligand prin lege ministerul sa solicite editarea de manuale numai catre Editura Didactica si Pedagogica, numai acesteia fiindu-i delegata, prin lege, activitatea de editare a manualelor scolare.