PNL si USR au sesizat din nou CCR pentru Legile Justitiei (Documente)

Ziare.

com

"Am depus la Secretariatul General al Camerei Deputatilor sesizarile pe reglementarile reexaminate cu privire la Legile Justitiei. Am sesizat din nou CCR, pentru ca, in mod evident, ceea ce au facut colegii din majoritatea parlamentara, respectiv cei de la PSD-ALDE-UDMR, in procedura de reexaminare, nu are nicio legatura cu ceea ce a scris CCR in cele trei decizii", a declarat Andronache la Parlament.Potrivit acestuia, PNL si USR au constatat 37 de motive de neconstitutionalitate: la Legea 303 privind statutul magistratilor sunt 22, la Legea 317 referitoare la CSM - noua, iar in cazul Legii 304 privind organizarea judiciara, sase motive de neconstitutionalitate. Acestea au fost identificate plecand de la chestiuni care tin de modul in care au fost adoptate noile reglementari, a precizat el.El a reamintit ca rapoartele au venit la plen atat la Camera Deputatilor, cat si la Senat in ziua in care au fost adoptate."Va reamintesc ca in plenul Senatului a fost introdus in Legea 303 un amendament care a fost denumit de majoritatea parlamentara de corelare tehnico-legislativa, cand el, practic, a modificat definitia erorii judiciare. Inadmisibil, din punctul nostru de vedere, ca asa ceva sa se intample in procedura parlamentara.Exista totodata foarte multe motive care se refera la continutul acestor modificari si care fac in continuare reglementarile in cauza toxice pentru sistemul de justitie din Romania. Ca atare, avem sperante mari ca reglementarile vor fi din nou declarate neconstitutionale si vor reveni in procedura legislativa", a mai spus Andronache.