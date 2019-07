Saptamana politica: Candideaza Barna, dar Ciolos sta in arena cu Iohannis. Bonus: demistificari in cazurile Kovesi si CCR

Ziare.

Sunt cateva evenimente care au tinut in loc saptamana politica de la Bucuresti:Sala a fost mai mult goala, ministrii de la Bucuresti au venit in alai, dar chiar si asa, europarlamentarii straini au tinut sa ii spuna premierului Dancila ca au anticorpi pentru minciuna.Marti, in plenul de la Strasbourg, Viorica Dancila a incercat o postura europeana, dar i-a iesit un moment de mic boier tafnos, care vrea sa ii fie laudat doar vinul, nu si palmasul care a muncit la facerea lui.In fata paradoxului romanesc al unei presedintii bune - dar care a avut, totusi, si putin noroc -, in pofida unui Guvern care a practicat un discurs anti-european in campanie, Viorica Dancila a tinut sa strige ca reusita este a sefului, nu a functionarilor romani anonimi. In sala se afla si Luminita Odobescu, ambasadorul Romaniei la UE, cea care a muncit cot la cot cu "simplii angajati", pentru ca Romania sa nu faca figura urata la Bruxelles, asa cum a facut la Bucuresti, fapt remarcat de Phillipe Lamberts (Verzi): Guvernul Romaniei "s-a remarcat reprimand cu brutalitate o manifestatie pasnica", este "obsedat de faptul ca justitia trebuie controlata, recomandarile Comisiei de la Venetia nu sunt respectate" (...) "Spectacolul pe care il da guvernul dvs nu este cel mai bun, nu se ridica la inaltimea UE", a acuzat el, chiar in plenul de la Strasbourg.Prim-ministrul roman nu a raspuns acestor critici, mai ales ca la cateva birouri mai incolo, la Consiliul European, secretarul executiv al GRECO tocmai dadea un interviu Ziare.com , chiar despre cum Romania crede ca se poate eschiva, cu un discurs nationalist, de la a-si respecta obligatiile care decurg din statutul de membru al GRECO.E un loc comun ca temperamentul, firea, se educa sau macar se tin in frau, acolo unde e cazul, cu vointa. Nimeni nu neaga efortul de vointa al Vioricai Dancila, care nu mai citeste discursuri de pe foi, vorbeste liber, nu mai incurca tari si capitale, de cand s-a eliberat de Liviu Dragnea, devenind evident ca eliberarea s-a jucat in registrul psiho-emotional, dar firea si educatia de partid i-au pus in cele din urma bete-n roate."Presedintia romana la Consiliul UE a fost condusa de Guvern, nu functionarii si diplomatii Romaniei au realizat acest mandat", a tipat cu naduf prim-ministrul roman. Ne povesteste un europarlamentar USR, fost functionar european care a reprezentat Parlamentul European la Washington, cum s-a raportat Guvernul roman din capul locului la presedintia europeana: "Mi-am depus candidatura sa fac parte din aparatul presedintiei si a fost ignorata. Nu am avut niciun fel de raspuns in privinta candidaturii. Pentru mine personal, ar fi fost o sansa sa lucrez pentru presedintie, fiind platit de Uniunea Europeana. Asadar, era si fara costuri pentru Romania. Dar, la fel ca mine, multi alti functionari europeni capabili au fost ignorati si nu doar noi, ci si tinerii".Cel mai probabil fara vreo intentie malefica, Comisia reuseste astfel sa nu iroseasca acele cateva mii de euro, salariul si prima de instalare pentru un comisar care nu ar avea nimic de facut.Daca autoritatile de la Bucuresti au inteles ceva din toata aceasta lectie se va vedea la desemnarile comisarilor, unde Romania ar avea caderea sa ceara un portofoliu semnificativ in ecuatia Uniunii, dar datele naturale - marimea, pozitia geopolitica - nu pot compensa apucaturile de capatuiala. Comisia Europeana e gata, asadar, sa puna in sacul Romaniei un portofoliu important, dar asteapta un CV.Deocamdata, Viorica Dancila a inteles ca ar avea mai mult castig propunand o femeie, pentru ca noul presedinte al CE, Ursula von der Leyen, a anuntat ca vrea paritate de gen in ceea ce priveste componenta Comisiei.Ce vrea insa Comisia Europeana este o persoana capabila sa aiba un proiect, sa formeze o echipa si sa lucreze in interesul european. Daca in loc de asta, Viorica Dancila vrea sa recompenseze o femeie loiala PSD, dublul standard e in Bucuresti, nu la Bruxelles.Vestea a venit discret, asa cum, de altfel, e cutuma diplomatica. Nu a trambitat nimeni cu zile inainte ca lupta pentru Romania si nici nu isi aroga victoria presedintele, premierul sau ministrul de Externe.Numirea lui Mircea Geoana a urmat toate etapele diplomatice ale negocierii si a respectat criteriile incalcate in cazul Mircea Pascu: compententa si CV-ul.Aceste criterii sunt indeplinite si in cazul altei candidaturi romanesti, care nu a avut parte, insa, de norocul de a ramane discreta si in registrul profesiei, fara ca politicienii sa isi bage in buzunar un mic castig.In Parlamentul European, batalia pe victoria lui Kovesi se da intre liberalii care au sustinut-o inca din vechea legislatura si romanii din Renew Europe, care au pus si umarul, in virtutea relatiei cu Emmanuel Macron, la deblocarea unui dosar pe care Bucurestiul a incercat sa il compromita prin toate metodele, jocuri de culise si infierari cu iz stalinist.La Bucuresti insa, in preliminariile unei campanii electorale in care Klaus Iohannis isi va juca nu atat functia, cat legitimitatea, capitalul de imagine care mai poate fi obtinut din asumarea reusitei lui Kovesi e mult mai mic decat raul pe care politicienii i-l pot face.Dupa ce Dacian Ciolos a anuntat ca presedintele Emmanuel Macron e gata sa o sustina in Consiliul European pe Kovesi, in detrimentul candidatului francez, Klaus Iohannis a plusat si a vrut sa demonstreze ca locul de putere este al lui. In fond, el este omologul lui Emmanuel Macron, nu Dacian Ciolos!In graba de a-si ocupa insa locul, Klaus Iohannis a omis rolul pe care il are, acela de presedinte care reprezinta Romania in politica externa, respectand, asadar, adevarul si regulile diplomatice.Presedintia - nu stim cine a scris comunicatul, traducand in exces o discutie Iohannis - Macron - a anuntat ca Franta isi retrage candidatul pentru sefia Parchetului European, o eroare care deserveste si Romaniei, si Frantei, si lui Kovesi.Or, candidaturile pentru functia de procuror-sef european au fost individuale si nu e vorba despre mandate de tara. Nu Romania a inscris-o pe Kovesi la concurs si nu Franta il retrage pe Bohnert din concurs. A prezenta astfel lucrurile inseamna a dinamita chiar procedura europeana de selectie si a ofensa Consiliul, care isi va decide candidatul, pentru moment, francezul Bohnert.Dar presedintele Iohannis poate face cu adevarat ceva necesar si necesar igienei publice: sa lamureasca chestiunea votului dat de Romania in COREPER.* Astazi,O decizie luata mai rapid decat era calendarul, dar previzibila inca de cand Dacian Ciolos a preluat sefia celui de-al treilea cel mai important grup din Parlamentul European.Cu toate ca Dan Barna il va concura pe Klaus Iohannis si e de asteptat ca acestia sa ajunga in turul doi, adversarul simbolic al lui Iohannis este Dacian Ciolos si aceasta infruntare s-a vazut in cazul Kovesi/Macron.Candidatura lui Dan Barna are cateva vulnerabilitati:- Profilul politic al lui Dan Barna e mai degraba secundar celui al USR, care nu s-a construit ca un partid tip lider. O campanie buna ar trebui, asadar, sa fie centrata pe partid, nu pe persoana.- In mod traditional, scrutinul prezidential din Romania a fost mereu unul pus sub semnul urgentei. Narativul dominant a fost acela al salvarii tarii de un rau mai mare, de unde si lamentatia de a fi ales mereu raul cel mai mic in istorie.Or, Dan Barna nu are profil de salvator si nici Klaus Iohannis nu poate fi portretizat drept raul major.Virtutea ar putea fi o campanie pozitiva, o confruntare de proiecte pentru reformarea statului. Viciul, mai probabil, ar putea fi o mobilizare redusa la vot, ceea ce va cauza pagube pe termen lung, o delegitimare a functiei prezidentiale si asa subrezita de asaltul PSD asupra prerogativelor presedintelui, in primul mandat al lui Klaus Iohannis.- Senzatia ca Barna este sacrificat, pentru ca oricum cartile au fost facute pentru Cotroceni si ca Alianta 2020 nu investeste prea mult in prezidentiale.Sunt si avantaje:- USR PLUS vor juca necesitatea de a avea guvernarea si administratia locala, pentru a reforma profund Romania si aici au mult mai multe argumente decat pentru Cotroceni.- Dacian Ciolos va putea folosi capitalul politic si de notorietate de la Bruxelles, in campania pentru legislative.Iar daca propunerea de prim-ministru va fi nu el, ci, sa spunem, Dragos Tudorache, in scenariul in care Iohannis ia al doilea mandat, vor avea la dispozitie si o explicatie buna, aceea a deblocarii unor tensiuni Iohannis/Ciolos.O lovitura pentru presedintele Iohannis si o decizie-test pentru partidele politice, care s-au grabit sa denunte un abuz al CCR, inainte de a citi fraza pana la capat. Cateva demistificari:- CCR nu a invalidat referendumul din 26 mai si nu a infirmat vointa populara.- Curtea Constitutionala a respins joi cele doua initiative de revizuire a Constitutiei depuse de Opozitie si de coalitia PSD-ALDE. Principalele hibe, potrivit judecatorilor, vizau interdictiile privind amnistierea sau gratierea pentru corupti, care incalca limitele revizuirii Constitutiei, un subiect mediatizat si cu miza electorala.- Totusi, CCR a decis ca mai multe dintre propunerile legislative de revizuire a Constitutiei nu incalca limitele revizuirii legii fundamentate: Initiativa "Fara penali in functii publice", Reglementarea adoptarii OUG, care nu mai pot fi date in domenii sensibile; Prevederea ca si Inalta Curte sau un grup de 50 de deputati sau 25 de senatori sa poate sesiza CCR in cazul OUG, nu doar Avocatul Poporului.S-a ajuns la aceasta intrebare, extrem de periculoasa, la capatul unor ani in care CCR a jucat politic si e un exemplu ca Romania are nevoie, cat de curand, de o recuperare a institutiilor si de o reforma a statului, care sa ii faca pe cetateni sa se simta in siguranta si sa aiba incredere in regulile si legile statului.