Site-ul CCR nu e accesibil de o saptamana, spre disperarea celor care au nevoie de informatii

Ziare.

com

Astazi are loc prima sedinta publica a CCR in noua componenta , dupa depunerea juramantului si preluarea mandatelor de catre Gheorghe Stan si Cristian Deliorga.Site-ul CCR a fost tinta unui atac informatic in data de 14 iunie, de atunci neputand fi accesat, spre exasperarea celor care au nevoie de informatiile de pe site, cum ar fi avocatii.Vinerea trecuta, in locul paginii de start a site-ului CCR era afisat mesajul "Hacked By laZy hAcker" si o imagine cu un personaj dintr-o animatie japoneza, relateaza Agerpres . De atunci, site-ul nu este functional.Surse contactate de Agerpres au declarat ca membrii conducerii CCR au fost avertizati inca de anul trecut ca sistemul informatic este invechit si vulnerabil la diverse atacuri, insa "recomandarile facute de institutiile specializate ale statului nu au fost implementate".CCR nu este singura institutie publica din Romania atacata de hackeri, in aceeasi situatie fiind si mai multe spitale.Aflata sub atacuri permanente, Romania refuza sa adopte legea Securitatii Cibernetice, proiectul la care lucrase Cabinetul Ciolos fiind abandonat de guvernele care s-au succedat in ultimii ani, desi un raport arata ca", declara anul trecut fostul consilier pe probleme de securitate nationala Iulian Fota, intr-un