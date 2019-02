USR sesizeaza CCR privind excluderea organizatiilor neguvernamentale din administrarea ariilor protejate

Ziare.

"Ordonanta de Urgenta 75/2018 a fost aprobata de Guvern in iulie 2018 si a schimbat legislatia ariilor naturale protejate in sensul eliminarii notiunii de custode, indepartarii organizatiilor neguvernamentale din administrarea ariilor si preluarii ariilor protejate de catre Agentia Nationala pentru Administrarea Ariilor Naturale Protejate, o institutie aflata in organizare. Legea de aplicare a OUG pune in pericol buna desfasurare a proiectelor organizatiilor care administreaza, cu succes si din resurse proprii, arii naturale protejate", se arata intr-un comunicat al USR transmis vineri.Potrivit sursei citate, sesizarea contine o lista de argumente pentru care legea nu este constitutionala si aduce un prejudiciu naturii din Romania.In opinia USR, nu se explica regimul de urgenta al unei astfel de masuri si nu face obiectul unei ordonante de urgenta. De asemenea, legea nu vine cu masuri tranzitorii in cazul ariilor protejate din care organizatiile neguvernamentale au fost eliminate, iar neclaritatea actului normativ pune in pericol derularea contractelor de custode pana la ajungerea la termen, explica parlamentarii USR."In plus, legea nu aduce un argument pentru eliminarea organizatiilor neguvernamentale din administrarea ariilor, din moment ce tot ANANP a facut o evaluare a acestora la sfarsitul anului 2017 si a concluzionat ca fac o treaba buna si foarte buna", se arata in comunicat.USR mai spune ca, nu in ultimul rand, dreptul fundamental la un mediu curat si sanatos nu este respectat prin adoptarea acestei legi care creeaza "o stare de pericol" asupra integritatii ariilor naturale protejate prin nasterea unui vid legislativ."In ciuda evidentei incapacitati din partea ANANP sa gestioneze toate ariile naturale protejate din Romania si a pericolului care planeaza asupra proiectelor in derulare in prezent, OUG 75 a trecut de Parlament prin vointa celor care isi doresc sa vada parcari in locul arborilor. Specialistii sunt trimisi la plimbare, politrucii au liber la angajari, de acum vorbim despre ariile neprotejate ale Romaniei", a declarat senatorul USR Allen Coliban, membru in Comisia pentru mediu.La randul sau, deputatul USR Cornel Zainea, membru in Comisia de mediu, a aratat ca peste jumatate dintre ariile naturale protejate nu au administrare deloc, iar ANANP si-a propus preluarea in bloc a ariilor, desi este o agentie nou-infiintata, fara specialisti."Conform liderilor PSD, ariile naturale opresc dezvoltarea Romaniei. Aceasta ordonanta va avea consecinte dramatice, va da liber la distrugerea unor zone cu un potential fantastic", a spus Zainea, potrivit comunicatului.Sesizarea a fost initiata de grupul USR si semnata de parlamentari PNL.