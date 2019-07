Antrenorul lui Celtic ii da dreptate lui Dan Petrescu si are o reactie dura fata de UEFA

Ziare.

com

Neil Lennon, 48 de ani, antrenorul lui Celtic, a protestat si el fata de modul in care UEFA aloca locurile directe pentru grupele Champions League, favorizand tarile puternice financiar, defavorizand pe cele din Estul Europei sau pe cele din tarile cu campionate mediocre, precum cel al Scotiei."Daca termini pe locul patru in anumite tari primesti un loc direct in grupe. Asta e nedrept! Nu e deloc usor sa castigi un titlu indiferent de tara. Oamenii cam arunca rahat pe munca noastra.Juventus, Bayern, Barcelona Real Madrid , au dominat peisajul fotbalistic din tarile lor o perioada de timp. Noi suntem in aceeasi situatie. De ce sa fim tratati diferit? Luptam un an de zile nebuneste, apoi devenim campioni si ne trezim ca trebuie sa stam in avion la fiecare doua zile. Dan Petrescu are tot dreptul sa se planga de asta. Cand esti campion nu ar trebui sa joci patru tururi de calificare pentru a ajunge in grupe! Am vazut un duel intre PSV si Basel in faza asta a preliminariilor... Sincer, ar fi concurat cu orice alt meci din grupe. A fost fantastic nivelul", a fost reactia lui Lennon la ultima conferinta de presa sustinuta in Scotia.Celtic a trecut cu 5-0 in prima mansa a turului II preliminar de estonii de la Nomme Kalju, fiind asadar ca si calificati mai departe, acolo unde asteapta pe invingatoarea dintre CFR si Maccabi Tel-Aviv, scor 1-0 in tur.Returul are loc marti, in Israel.D.A.