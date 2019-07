Celtic face scor in preliminariile Champions League si o asteapta pe CFR in turul III

Ziare.

Miercuri seara, campioana Scotiei si-a asigurat calificarea in turul III al preliminariilor dupa o victorie categorica in fata celor de la Kalju, detinatorii titlului din Estonia.5-0 a fost scorul final al duelului de pe Celtic Park, pentru scotieni marcand Kristoffer Ajer, Ryan Christie, cu o "dubla", Leigh Griffiths si Callum McGregor.Ca si calificata in turul III, Celtic asteapta acum deznodamantul "dublei" dintre CFR Cluj si Maccabi pentru a-si afla adversara din duelul pentru playoff.In mansa tur, CFR s-a impus acasa cu 1-0 si are prima sansa pentru obtinerea calificarii.M.D.