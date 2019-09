Celtic Glasgow, in forma inainte de reintalnirea cu CFR Cluj. Si-a invins marea rivala Rangers in derbiul "Old Firm"

Ziare.

com

A fost 2-0 pentru viitoarea adversara a lui CFR Cluj din grupele Europa League, chiar in deplasare pe Ibrox Park, goluri marcate de Edouard in minutul 32 si de Hayes in minutul 93.Rangers a primit si un cartonas rosu prin Jones la ultima faza, in minutul 96.Celtic e singura formatie din Scotia cu 4 victorii din patru meciuri in acest debut de sezon, iar Rangers ramane pe 2 cu 9 puncte, avand si ea punctaj maxim dupa trei etape.Reamintim ca Celtic a fost eliminata de CFR Cluj in turul III preliminar din UEFA Champions League, dupa 1-1 acasa si 4-3 in deplasare. Cele doua se vor intalni din nou, in grupele UEL, acolo unde din aceeasi grupa mai fac parte si Lazio si Rennes.Celtic e campioana en-titre din Scotia, in timp ce pe Rangers, calificata si ea in grupele Europa League, ii antreneaza fosta legenda a lui Liverpool, Steven Gerrard.