Celtic si Lazio, amendate dupa meciul din Europa League

Celtic a invins cu scorul de 2-1, insa partida a fost fost marcata de atitudinea provocatoare a fanilor celor doua echipe.Daca suporterii italieni au facut in repetate randuri salutul nazist si au scandat lozinci jignitoare la adresa gazdelor, scotienii au arborat un banner de dimensiuni mari in care fostul dictator italian Benito Mussolini era spanzurat cu capul in jos, insotit de mesajul: "Urmati-va liderul!"Lazio a primit, la randul sau, o amenda de 10.000 euro.