Autoritatile investesc milioane de euro in Centenar, dar pe romani nu prea ii intereseaza

Ziare.

com

Studiul dedica un capitol special preferintelor culturale pe care le au romanii atunci cand e vorba despre evenimentele comemorative ori de manifestari dedicate Centenarului Marii Uniri.Mai mult de jumatate (55%) dintre romanii intrebati care este primul lucru care le vine in minte atunci cand aud expresia Centenarul Marii Uniri fie nu stiu ce sa spuna (47%), fie prefera sa nu raspunda (8%).De altfel Centenarul si Anul European al Patrimoniului au fost temele cele mai importante ale cercetarii. Atat patrimoniul cultural material, cat si cel imaterial sufera de lipsa de interes din partea publicului, cu toate ca ii este recunoscut rolul de impulsionare economica in colectivitate."Toata ancheta sociologica s-a desfasurat in toamna anului 2017, adica inainte cu cateva luni de a intra propriu-zis in anul anuntat ca anul Centenarului. Pregatirea acestui an a fost in mare parte acoperita de tot felul de alte subiecte in spatiul public, sau, si mai bine spus, insuficient pregatita ca subiect in spatiul public.Asa se explica lipsa de optiuni, dar si modul standardizat de a alege raspunsurile inchise ale respondentilor, precum si optiunile mai sigure pentru anumite afirmatii. Cu alte cuvinte, intuim ca oamenii au raspuns mai degraba cum credeau ca se asteapta de la ei sa raspunda, decat in deplina cunostinta de cauza. Un fel de mimare dezirabila, care transpare din raspunsurile la tipurile de evenimente prin care ei asteapta sa fie marcat centenarul. Altii au ales sa spuna cinstit ca nu stiu nimic despre subiect. Aproape jumatate", se arata in introducerea studiului, semnata de Carmen Croitoru si Anda Becut Marinescu.In timp ce romanii obisnuiti nu prea sunt interesati de subiectul Centenarului, autoritatile cheltuie sume destul de mari pentru acest eveniment. Iata cateva exemple:Ministerul Culturii da 570.000 lei pentru un festival dedicat iilor, la Cezieni, in judetul Olt.Unul dintre cele mai scumpe monumente care se va construi de Centenar este Monumentul Unirii de la Alba Iulia. Guvernul a alocat patru milioane de euro pentru constructia lui.Primarul general, Gabriela Firea, plateste peste jumatate de milion de lei din banii bucurestenilor pentru un turneu national al Teatrului Excelsior, organizat tot pentru Centenar. De asemenea, tot cu aceasta ocazie edilul va amenaja un intreg parc. Tot pentru Centenar, Primaria Capitalei va face si un monument denumit "Unirea Romanilor de la 1918" pentru care sunt alocati 11.600.000 lei si o fantana-cascada care se va numi "La Fontana Dor" pentru care se vor plati 17.600.000 lei.Si Primaria Sectorului 4 vrea sa dea 18 milioane de lei pe niste machete montate in parc.Primaria Cluj-Napoca va amplasa in oras statui dedicate unor personalitati religioase marcante, finantarea urmand sa fie asigurata prin Departamentul Centenar de la Bucuresti, din bugetele unor culte, banii credinciosilor si din bugetul local.La Galati va fi construit un monument dedicat eroilor care au aparat orasul si care va costa peste 300.000 de lei.