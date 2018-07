Guvernul a aprobat 350 de proiecte ce vor marca Centenarul si vor primi 50 milioane de lei

Ziare.

Suma totala care va fi alocata acestora este de 50.055.165 de lei.Proiectele cu anvergura regionala, judeteana, locala - propuse de autoritatile administratiilor publice locale - au fost de data aceasta eligibile in numar de 264. Valoarea totala alocata lor este de 33,15 milioane de lei.Multe dintre proiectele depuse de autoritatile locale, prin institutiile prefectului si consiliilor judetene, nu au respectat cerintele ministerului, a explicat Ivascu, dupa intalnirea Comitetului interministerial pentru Centenar.Lista de manifestari, actiuni si proiecte de aniversare a Centenarului Marii Uniri si al Primului Razboi Mondial cu anvergura nationala si internationala - propuse de ministere si institutii publice centrale si institutii subordonate Ministerului Culturii - a cuprins 86 de titluri aprobate. Pentru acestea va fi alocata suma de 16,89 de milioane de lei."Aniversarea Centenarului apartine tuturor romanilor, fiind moment unic in care putem uita cu totii de culoarea politica, asa cum au facut-o si marii nostri inaintasi", a subliniat Ivascu. "Am vazut multi contestatari, dar niciodata argumente reale cu privire la nemultumirile afisate", a continuat el, adaugand ca in tara, "aproape permanent", se desfasoara multiple evenimente culturale de tipologii diferite - targuri, expozitii si altele.Pentru sarbatorirea Centenarului Marii Uniri a fost alocata suma de 150 de milioane de euro - pentru proiecte propuse de unitatile administrativ-teritoriale (UAT), pentru institutiile centrale si organizatii non-guvernamentale, in mod egal. Perioada in care pot fi organizate evenimentele este 2018 - 2020.Din partea ONG-urilor au fost depuse, pana pe 18 iunie - data limita, 223 de proiecte, care vor intra in evaluarea comisiilor de specialitate.Incepand cu 23 martie 2018, prin Comitetul interministerial pentru Centenar au fost aprobate 506 proiecte, iar pana in prezent din bugetul de 100 de milioane de lei au fost alocati 77%.Din bugetul pentru institutiile centrale (50 de milioane) au fost alocati 36.918.786 de lei, din bugetul pentru UAT (50 de milioane) au fost alocati 39.467.826 de lei.