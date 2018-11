Capsula Timpului "Romania 2118", inaugurata vineri la Alba Iulia: 200 de romani remarcabili au contribuit la proiect

Ziare.

com

Proiectul "Capsula Timpului Romania 2118 - Centenarul romanilor de pretutindeni" a fost lansat de Liga Studentilor Romani din Strainatate si de Fundatia C.A.E.S.A.R., cu sprijinul Primariei Municipiului Alba Iulia, potrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com., in lateralul Podului Unirii, in apropierea celor doua Catedrale si a Monumentului Unirii.Printre cei care au contribuit la proiect se numara Smiley Ivan Patzaichin , Nicu Alifantis, Felicia Filip, Ion Caramitru, Nicu Covaci, Elisabeta Lipa , Marcel Iures, Camelia Potec , Stefan Stan, Alexandru Tomescu, Laura Badea, Catalin Tenita, Lucian Mindruta, Catalin Striblea, Cristian Pirvulescu, Cristi Danilet, Adrian Alui Gheorghe, Acad. Ioan Aurel Pop, Lazar Comanescu , Eugen Doga, Daniel David, Sorin Mindrutescu, Dorotheea Petre si Moise Guran.Capsula Timpului "Romania 2118" ar urma sa fie deschisa peste 100 de ani, in data de 1 decembrie 2118.Sculptura "este partial ingropata intr-un soclu de calcar, simbol al faptului ca radacinile romanilor de pretutindeni au ramas acasa, bine infipte, indiferent de distanta. In fata sferei, pe soclul de calcar, se regaseste o carte deschisa, realizata tot din bronz, 'simbol al triumfului cunoasterii asupra ignorantei, al dreptatii asupra injustitiei, al unitatii asupra dezbinarii'", se mentioneaza in comunicatul citat."Cu ocazia primului Centenar al Romaniei Mari, ne reunim in Cetatea sufletului romanesc pentru a lasa in grija albaiulienilor, pentru urmatorul veac, Capsula Timpului Romania 2118, simbol al unitatii romanilor de pretutindeni. Asa cum au facut inaintasii lor acum 100 de ani, fiecare dintre cei 200+ romani de pretutindeni prezinta posteritatii un 'credentional' - un mesaj al prezentului pentru Romania viitorului. Cele 200+ scrisori au fost scrise de mana sau tiparite, semnate si introduse in Capsula Timpului Romania 2118", a declarat Sebastian Burduja , Presedinte Fondator LSRS si co-fondator Fundatia C.A.E.S.A.R., coordonatorul proiectului.La inaugurarea evenimentului sunt asteptati romani din intreaga lume.C.S.