Carmen Dan: Eu sunt convinsa ca in sufletele fiecaruia dintre noi bate o inima de roman

"Suntem privilegiati sa traim acest moment unic in istorie - Centenarul Marii Uniri! Am avut sansa sa ne fi nascut intr-o tara despre care se spune ca este Gradina Maicii Domnului, iar aceasta binecuvantare merita rasplatita cu smerenie si recunostinta. Parintii parintilor nostri au conturat destinul istoric al Romaniei prin sacrificiu si daruire neconditionata.Sa ne rezervam aceasta zi pentru a le omagia jertfa in cel mai sincer si respectuos mod posibil! Eu sunt convinsa ca in sufletele fiecaruia dintre noi bate o inima de roman si mi-as dori ca macar astazi sa bata in acelasi ritm", a spus ministrul de Interne, Carmen Dan, in mesajul transmis de 1 Decembrie.Carmen Dan a mai spus ca avem o tara cu care ne mandrim pentru oamenii ei, "pentru istoria ei demna, pentru frumusetea ei, dar mai ales pentru ca este a noastra"."Acesta este mesajul meu adresat romanilor. Acesta este mesajul meu adresat si dumneavoastra, angajati ai Ministerului Afacerilor Interne, indiferent daca va desfasurati activitatea in tara sau in misiuni internationale. De Ziua Nationala, va doresc tuturor sanatate, viata lunga, putere de munca si realizari pe toate planurile! Centenarul Marii Uniri sa va gaseasca impacati sufleteste, dedicati semenilor si devotati valorilor noastre nationale! La multi ani, Romania! La multi ani, romani", a mai transmis Carmen Dan.